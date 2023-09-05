Дзюба записал необычное видео: поздравил со 100-летием «Арсенал» из Тулы

«Ребят, всем привет! Это Артем Дзюба. Хочу всех поздравить со 100-летием клуба “Арсенал” Тула, пожелать удачи и скорейшего возвращения в РПЛ. Нам не хватает этой атмосферы, полных трибун, потрясающего города. Я вспоминаю с теплотой тот период, который был у меня. В преддверии ЧМ я попал туда и был игроком сборной, можно сказать, от лица “Арсенала” Тула. Поэтому для меня это дорого. Спасибо вам за воспоминания, за любовь, за поддержку, я этого не забуду никогда! Возвращайтесь скорее и хорошо вам отпраздновать!» — сказал футболист в видео, которое тульский клуб опубликовал в своем Telegram-канале.