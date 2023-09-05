Текущие события
Футбол. Первая лига
4.09
Тюмень
Арсенал
12
Футбол. Первая лига
4.09
Родина
Торпедо
20
Футбол. Сборные
6.09
Мальта
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Казахстан
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Литва
Черногория
Футбол. Сборные
7.09
Египет (олимп.)
Россия
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба записал необычное видео: поздравил со 100-летием «Арсенал» из Тулы

Бывший нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба записал видеообращение, в котором поздравил клуб со 100-летием.

Арсенал
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Футболист пожелал команде скорейшего возвращения в РПЛ.

«Ребят, всем привет! Это Артем Дзюба. Хочу всех поздравить со 100-летием клуба “Арсенал” Тула, пожелать удачи и скорейшего возвращения в РПЛ. Нам не хватает этой атмосферы, полных трибун, потрясающего города. Я вспоминаю с теплотой тот период, который был у меня. В преддверии ЧМ я попал туда и был игроком сборной, можно сказать, от лица “Арсенала” Тула. Поэтому для меня это дорого. Спасибо вам за воспоминания, за любовь, за поддержку, я этого не забуду никогда! Возвращайтесь скорее и хорошо вам отпраздновать!» — сказал футболист в видео, которое тульский клуб опубликовал в своем Telegram-канале.

Дзюба перешел в «Арсенал» в 2018 году, перед попаданием в сборную России на чемпионат мира. На правах аренды из «Зенита» он провел в тульской команде полгода. За «Арсенал» нападающий сыграл в 10 матчах, в которых отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

В феврале 2023 года 35-летний россиянин стал игроком «Локомотива».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пожароопасная игра ЦСКА и «Зенита» — яркая витрина РПЛ. Но настоящий победитель этого матча — «Краснодар»
Абаскаль и «Спартак»: без отставки. И без контакта с командой? Колонка Казакова
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь