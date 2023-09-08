Бердыев победил Шаронова в тренерских шахматах
Итоги 8-го тура «лучшей лиги мира» в очередном обзоре «МК-Спорт».
Итоги 8-го тура «лучшей лиги мира» в очередном обзоре «МК-Спорт».
На сей раз отдадим эти лавры тренеру. Да такому заслуженному, что у него лавров этих — не счесть, что там наше скромное признание. Чего только стоят два золота чемпионата России с «Рубином»! Или — триумф на «Камп Ноу», где удалось обыграть саму «Барселону»…
Да-да, вы правильно поняли: речь — про Курбана Бердыева. Нестареющий Бекиич, даром что справил уже 70-летие, начинает потихоньку покорять ФНЛ. И не один, конечно, а в союзе с такими мастодонтами, как Гаджи Гаджиев и Шамиль Газизов: как они там уживаются, три мощнейших фигуры, ведает только Аллах!
Но уживаются же, видимо. Чему доказательство — матч минувшего тура, в котором Курбан Бекиевич чисто переиграл в тренерские шахматы своего ученика Романа Шаронова. Победа махачкалинского «Динамо» в Хабаровске, где СКА обладает и поставленной игрой, и неплохим довольно-таки бюджетом — 2:0.
Второй раз подряд в нашем обзоре — это игра с участием «Торпедо». И вновь гостевая. Но на сей раз — условно. Речь — про московское дерби в… Черкизове. Да, именно там принимала торпедовцев «Родина».
«Родные» Дмитрий Парфёнов, Владимир Бесчастных и Юрий Ковтун против испанского иллюзиониста-волшебника Пепа Клотета и его загадочной системы — чья взяла, как думаете? Наша взяла, правильно. 2:0 — при полном преимуществе по игре. Парфёновцы пока нестабильны, конечно. Но они и в прошлом сезоне начинали так себе.
Не только махачкалинцы в 8-м туре побеждали на выезде. Удался подобный трёхочковый финт и саратовскому «Соколу», и даже тульскому «Арсеналу», вроде бы засбоившему. Но если к «соколиным» триумфам начинаем привыкать — да и «Волгарь» Сергею Павлову достался не в идеальном состоянии, там ещё чинить и чинить, то «оружейники» реально удивили.
Дело в том, что тюменцы не проигрывали дома почти год — с самого сентября 2022-го. Да и команда у Игоря Меньшикова вполне боевая, даром что только поднялась из второй лиги. И домашняя. Но…
7 матчей из 8 на старте свёл вничью «Черноморец». Рекорд лиги! Причём ещё одну встречу новороссийцы выиграли — так что идут пока без поражений. Пусть 10 очков — и не так много, но уважение всё это, согласитесь, внушает. Как и сама по себе ничья на выезде с «Акроном», пусть тот уже и отстаёт теперь не только от лидирующей по-прежнему «Алании», но и от «Сокола».
Волгарь (Астрахань) — Сокол (Саратов) — 1:2.
Химки (Московская область) — Кубань (Краснодар) — 1:1.
Алания (Владикавказ) -Енисей (Красноярск) — 2:1.
СКА (Хабаровск) — Динамо (Махачкала) — 0:2.
Шинник (Ярославль) — Нефтехимик (Нижнекамск) — 1:0.
Акрон (Тольятти) — Черноморец (Новороссийск) — 0:0.
КамАЗ (Набережные Челны) — Ленинградец (Ленинградская область) — 1:1.
Тюмень — Арсенал (Тула) — 1:2.
Родина (Москва) — Торпедо (Москва) — 2:0.