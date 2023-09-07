Трехкратный чемпион России завершил карьеру футболиста

Последним клубом 37-летнего полузащитника было московское «Торпедо», чьим воспитанником он является. Рязанцев выступал за «Торпедо» с 2019 года, а этим летом продлил контракт с «черно-белыми» до конца сезона-2023/24.

За «Рубин» Рязанцев выступал с 2006 по 2013 год и дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны. 20 октября 2009 года Рязанцев помог «Рубину» обыграть в гостях испанскую «Барселону» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов, открыв счет на второй минуте мощным ударом из-за штрафной, попав в ближний верхний угол ворот «сине-гранатовых».