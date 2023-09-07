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19:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трехкратный чемпион России завершил карьеру футболиста

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Трехкратный чемпион России по футболу в составе казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Александр Рязанцев завершил карьеру игрока, сообщается в официальных Telegram-каналах Российской премьер-лиги (РПЛ) и клуба из столицы Татарстана.

Торпедо
Рубин
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Источник: Спорт РИА Новости

Последним клубом 37-летнего полузащитника было московское «Торпедо», чьим воспитанником он является. Рязанцев выступал за «Торпедо» с 2019 года, а этим летом продлил контракт с «черно-белыми» до конца сезона-2023/24.

За «Рубин» Рязанцев выступал с 2006 по 2013 год и дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны. 20 октября 2009 года Рязанцев помог «Рубину» обыграть в гостях испанскую «Барселону» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов, открыв счет на второй минуте мощным ударом из-за штрафной, попав в ближний верхний угол ворот «сине-гранатовых».

С 2014 по 2018 год Рязанцев был игроком «Зенита», с которым выиграл чемпионат страны в 2015 году, а также завоевал еще два Суперкубка России. После он выступал за екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки». Свой последний трофей в карьере Рязанцев завоевал в 2022 году, выиграв с «Торпедо» первенство Первой лиги России.

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