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18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«КАМАЗ» сыграл вничью с «Соколом» в матче Первой лиги

«КАМАЗ» сыграл вничью с «Соколом» в матче 9-го тура Первой лиги.

Сокол
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Футболисты клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграли вничью с саратовским «Соколом» в матче 9-го тура чемпионата России в Первой лиге.

Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Владислав Морозов (18-я минута), за «КАМАЗ» забил Дамир Таликин (68).

«КАМАЗ» набрал 13 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице, «Сокол» (17 очков) располагается на второй позиции.

Сокол
1:1
Первый тайм: 1:0
КАМАЗ
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