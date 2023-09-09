«КАМАЗ» сыграл вничью с «Соколом» в матче Первой лиги
«КАМАЗ» сыграл вничью с «Соколом» в матче 9-го тура Первой лиги.
Сокол
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«КАМАЗ» сыграл вничью с «Соколом» в матче 9-го тура Первой лиги.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Футболисты клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграли вничью с саратовским «Соколом» в матче 9-го тура чемпионата России в Первой лиге.
Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Владислав Морозов (18-я минута), за «КАМАЗ» забил Дамир Таликин (68).
«КАМАЗ» набрал 13 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице, «Сокол» (17 очков) располагается на второй позиции.