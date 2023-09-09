«КАМАЗ» сыграл вничью с «Соколом» в матче Первой лиги

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Футболисты клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграли вничью с саратовским «Соколом» в матче 9-го тура чемпионата России в Первой лиге.

Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Владислав Морозов (18-я минута), за «КАМАЗ» забил Дамир Таликин (68).