«Черноморец» потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги

Встреча, прошедшая в субботу в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Никита Котин (14-я минута) и Игорь Андреев (59), у гостей отличился Антон Антонов (58).

«Черноморец» был последней командой лиги, которая шла в новом сезоне без поражений. Новороссийский клуб ранее сыграл семь раз вничью при одной победе и занимает 15-е место в таблице (10 очков), «Шинник» продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей (4 победы, 1 ничья), набрал 16 очков и вышел на третье место.