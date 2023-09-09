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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Черноморец» потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги

«Черноморец» потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги, уступив «Шиннику».

Шинник
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Футболисты новороссийского «Черноморца» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне, проиграв на выезде ярославскому «Шиннику» в матче девятого тура первенства Первой лиги России.

Встреча, прошедшая в субботу в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Никита Котин (14-я минута) и Игорь Андреев (59), у гостей отличился Антон Антонов (58).

«Черноморец» был последней командой лиги, которая шла в новом сезоне без поражений. Новороссийский клуб ранее сыграл семь раз вничью при одной победе и занимает 15-е место в таблице (10 очков), «Шинник» продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей (4 победы, 1 ничья), набрал 16 очков и вышел на третье место.

Шинник
2:1
Первый тайм: 1:0
Черноморец
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