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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нефтехимик» прервал четырехматчевую серию поражений в Первой лиге

Футболисты «Нефтехимика» прервали четырехматчевую серию поражений в Первой лиге.

Нефтехимик
КубаньФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли краснодарскую «Кубань» в матче девятого тура Первой лиги.

Матч в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Роман Денисов (5-я минута) и Павел Котов (55). У гостей отличился Гаррик Левин (32).

«Нефтехимик» прервал четырехматчевую серию поражений и семиматчевую серию без побед и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Кубань» не может выиграть в пятом матче подряд и с пятью очками располагается строчкой ниже. В следующем туре нижнекамцы 16 сентября на выезде сыграют против «КАМАЗа» из Набарежных Челнов, а краснодарский клуб днем позднее примет тольяттинский «Акрон».

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Нефтехимик
2:1
Первый тайм: 1:1
Кубань
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