«Нефтехимик» прервал четырехматчевую серию поражений в Первой лиге

Матч в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Роман Денисов (5-я минута) и Павел Котов (55). У гостей отличился Гаррик Левин (32).

«Нефтехимик» прервал четырехматчевую серию поражений и семиматчевую серию без побед и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Кубань» не может выиграть в пятом матче подряд и с пятью очками располагается строчкой ниже. В следующем туре нижнекамцы 16 сентября на выезде сыграют против «КАМАЗа» из Набарежных Челнов, а краснодарский клуб днем позднее примет тольяттинский «Акрон».