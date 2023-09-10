«Алания» сыграла вничью с «Тюменью» и сохранила лидерство в Первой лиге
Владикавказская «Алания» на нейтральном поле в Грозном сыграла вничью с футбольным клубом «Тюмень» в матче 9-го тура Первой лиги.
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Владикавказская «Алания» на нейтральном поле в Грозном сыграла вничью с футбольным клубом «Тюмень» в матче 9-го тура Первой лиги.
В конце первого тайма осетинский клуб вышел вперед после удара Ислама Машукова. А на старте второй 45-минутки отличились уже сибиряки — гол на счету Александра Бема. До конца матча счет не изменился, ничья — 1:1.
После этого матча «Алания» сохранила лидерство в таблице Первой лиги (20 очков), «Тюмень» поднялась на 4-е место (14 баллов).