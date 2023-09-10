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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
20:40 (мск), источник: Sport24

«Алания» сыграла вничью с «Тюменью» и сохранила лидерство в Первой лиге

Владикавказская «Алания» на нейтральном поле в Грозном сыграла вничью с футбольным клубом «Тюмень» в матче 9-го тура Первой лиги.

Алания
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Источник: vk.com/fcalania

В конце первого тайма осетинский клуб вышел вперед после удара Ислама Машукова. А на старте второй 45-минутки отличились уже сибиряки — гол на счету Александра Бема. До конца матча счет не изменился, ничья — 1:1.

После этого матча «Алания» сохранила лидерство в таблице Первой лиги (20 очков), «Тюмень» поднялась на 4-е место (14 баллов).

Алания
1:1
Первый тайм: 1:0
Тюмень
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