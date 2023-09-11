Голы Хосонова и Исаенко принесли «Химкам» победу над тульским «Арсеналом»

Победу подмосковной команде принесли голы полузащитника Хетага Хосонова на 27-й минуте и защитника Олег Исаенко на 84-й.

Красно-черные набрали 14 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с 10 очками идет на 13-й строчке.