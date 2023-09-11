Голы Хосонова и Исаенко принесли «Химкам» победу над тульским «Арсеналом»
«Химки» в гостях обыграли тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Первой лиги.
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«Химки» в гостях обыграли тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Первой лиги.
Победу подмосковной команде принесли голы полузащитника Хетага Хосонова на 27-й минуте и защитника Олег Исаенко на 84-й.
Красно-черные набрали 14 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с 10 очками идет на 13-й строчке.