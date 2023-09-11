Радимов — о Газзаеве: все знают, с чьим управлением связаны беды «Алании»

«Сегодня прочитал и поразился словам Валерия Газзаева про “Аланию”. То, что в республике богатые футбольные традиции, все и так знают, но ещё там все знают, с чьим управлением связаны беды клуба и многолетние тянущиеся долги, с которыми Газзаев оставил “Аланию”. Люди всё знают и понимают, и их не обманешь.

Слышал, что не так давно был выставочный матч звёзд осетинского футбола, на который Валерия Георгиевича просто не позвали. Или другой случай, когда на турнире по вольной борьбе во Владикавказе диктор объявил, что в зале присутствует Газзаев, а народ начал его освистывать так, что он убежал из зала.