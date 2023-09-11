«Торпедо» в конце матча вырвало победу над «Акроном» благодаря голу Юзепчука

Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:0. Победу москвичам принес полузащитник Роман Юзепчук на 88-й минуте.

«Торпедо» набрало 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Алании» на 6 очков. «Акрон» с 14 очками идет на 7-й строчке.