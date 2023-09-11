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22:17 (мск), источник: Sport24

«Торпедо» в конце матча вырвало победу над «Акроном» благодаря голу Юзепчука

«Торпедо» обыграло на своем поле «Акрон» в матче 9-го тура Первой лиги.

Торпедо
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Источник: vk.com/torpedomoscowfc

Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:0. Победу москвичам принес полузащитник Роман Юзепчук на 88-й минуте.

«Торпедо» набрало 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Алании» на 6 очков. «Акрон» с 14 очками идет на 7-й строчке.

Торпедо
1:0
Первый тайм: 0:0
Акрон
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