«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в матче Первой лиги

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Артем Симонян (47-я минута), Саид Алиев (60, с пенальти) и Максим Кутовой (90+2). В составе гостей отличился Кирилл Панченко (73).