«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в матче Первой лиги
Футболисты «СКА-Хабаровска» победили «Химки» в матче Первой лиги.
СКА-Хабаровск
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Футболисты «СКА-Хабаровска» победили «Химки» в матче Первой лиги.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл подмосковные «Химки» в матче 10-го тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Артем Симонян (47-я минута), Саид Алиев (60, с пенальти) и Максим Кутовой (90+2). В составе гостей отличился Кирилл Панченко (73).
Хабаровский клуб после 10 матчей набрал 15 очков и занимает пятое место в таблице, «Химки» с 14 очками идут седьмыми.