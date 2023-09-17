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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в матче Первой лиги

Футболисты «СКА-Хабаровска» победили «Химки» в матче Первой лиги.

СКА-Хабаровск
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл подмосковные «Химки» в матче 10-го тура Первой лиги.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Артем Симонян (47-я минута), Саид Алиев (60, с пенальти) и Максим Кутовой (90+2). В составе гостей отличился Кирилл Панченко (73).

Хабаровский клуб после 10 матчей набрал 15 очков и занимает пятое место в таблице, «Химки» с 14 очками идут седьмыми.

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3:1
Первый тайм: 0:0
Химки
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