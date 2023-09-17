«Торпедо» и «Акрон» одержали победы в матчах 10-го тура Первой лиги

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В Краснодаре местная «Кубань» принимала тольяттинский «Акрон». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе. После этой победы в активе «Акрона» стало 17 очков. Команда идёт на четвёртом месте. «Кубань» с пятью очками — 17-я.

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 10, 17.09.2023, 16:00 Торпедо 1 Енисей 0

В параллельном матче московское «Торпедо» встречалось с красноярским «Енисеем». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». Автозаводцы смогли добиться минимальной победы.