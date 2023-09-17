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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» и «Акрон» одержали победы в матчах 10-го тура Первой лиги

Завершились очередные два матча 10-го тура Мелбет Первой лиги.

Кубань
Акрон
Торпедо
ЕнисейФНЛ: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fcakron

В Краснодаре местная «Кубань» принимала тольяттинский «Акрон». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе. После этой победы в активе «Акрона» стало 17 очков. Команда идёт на четвёртом месте. «Кубань» с пятью очками — 17-я.

Футбол

Первый дивизион 2023/2024
Тур 10, 17.09.2023, 16:00

Торпедо1Енисей0

В параллельном матче московское «Торпедо» встречалось с красноярским «Енисеем». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». Автозаводцы смогли добиться минимальной победы.

На 73-й минуте защитник чёрно-белых Юрий Журавлёв отправил мяч в сетку ворот Евгения Ставера. Благодаря этой победе торпедовцы набрали 17 очков и поднялись на третью строчку турнирной таблицы. «Енисей» имеет в своём активе 11 очков и располагается на 13-м месте.

Кубань
0:1
Первый тайм: 0:1
Акрон
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