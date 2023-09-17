Тульский «Арсенал» нанес поражение «Шиннику» в матче Первой лиги
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над ярославским «Шинником» в матче десятого тура Первой лиги.
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над ярославским «Шинником» в матче десятого тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Коротков (15-я минута) и Джонатан Окоронкво (17).
«Арсенал», набравший 13 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. «Шинник» с 16 баллами располагается на пятой строчке.
Результаты других матчей:
«Черноморец» — «Сокол» — 5:3;
«Ленинградец» — «Волгарь» — 0:0.