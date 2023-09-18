«Тюмень» вырвала ничью с «Родиной», проигрывая 0:2 к 70-й минуте
Футбольный клуб «Тюмень» на своем поле сыграл вничью с московской «Родиной» в матче 10-го тура Первой лиги.
Тюмень
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Футбольный клуб «Тюмень» на своем поле сыграл вничью с московской «Родиной» в матче 10-го тура Первой лиги.
В начале второго тайма гости открыли счет — Иван Тимошенко не реализовал пенальти, но точно сыграл на добивании. Через 5 минут «Родина» удвоила свое преимущество — отличился Максим Турищев. На 70-й минуте тюменцы отыграли один мяч после удара Руслана Байтукова. А за 5 минут до финального свистка хозяева сравняли счет благодаря голу Евгения Болотова. В итоге, 2:2 — боевая ничья.
После этого матча «Тюмень» поднялась на 7-е место в таблице Первой лиги (15 очков), «Родина» занимает 9-е место (14 баллов).