Бердыев громит «Аланию» и уже второй, смазанный дебют Евсеева, конфуз Парфенова. 10-й тур ФНЛ

Клотет: «Хочу, чтобы у “Торпедо” пропал страх играть вперед»

В стартовом составе автозаводцев произошли два изменения. Громыко и Полоз вышли вместо Чурича и Гонгадзе. Серьезным подспорьем для наставника «львов» Эдуарда Штейнбрехера стало возвращение в строй старожила команды Иванова.

Подопечные Жозепа Клотета весьма активно начали встречу, применяли высокий прессинг и… едва сами не привезли себе гол. Сперва ошибся именинник Рейна (в день игры перуанцу исполнилось 30 лет), а затем Бабурина подвела обработка. Обошлось.

«Торпедо» больше владело мячом, играло первым номером, пыталось растягивать оборону гостей на флангах. Однако, пожалуй, самый опасный момент до перерыва стал результатом индивидуальных действий. На 22-й минуте Громыко метров с 30 громыхнул с левой ноги в правую от себя «девятку». Кошачий прыжок Ставера оказался эффективным.

А на 35-й минуте черно-белым удалась поистине классная комбинация. Рейна разогнал атаку по центру, покатил направо Юзепчуку, который навесил во вратарскую. Лебеденко в падении головой пробил фактически в Ставера. Непосредственно перед перерывом гостей простил Громыко, не попав в створ с трех метров после подачи Манелова с фланга.

После перерыва гости добавили в агрессии впереди и создали поистине убойный момент. Никто так и не понял, как Савельев не замкнул прострел Канаплина на линию вратарской. А ведь Бабурин с защитниками были уже отыграны.

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 10, 17.09.2023, 16:00 Торпедо 1 Енисей 0

Расплата наступила мгновенно. Журавлев, который в прошлом туре отметился результативной передачей на Юзепчука, на этот раз решился на выстрел с 30 метров с левой ноги. Мяч влетел точно под штангу. Показалось, что Ставер немного запоздал с броском. А вот его визави Бабурин не оплошал, вскоре вытащив сложный мяч после удара Маркова из-за пределов штрафной.

На 79-й минуте Манелов, которого здорово вывел один на один с голкипером Шамкин, мог «закрывать» игру, но угодил в штангу.

Финальный свисток возвестил о второй кряду победе автозаводцев. «Торпедо» делит третье-пятое места в таблице.

— Эти две победы ничего не значат, нам нужно и в следующих играх побеждать, — подчеркнул Клотет на пресс-конференции. — Есть тактические вещи, которые хотелось бы, чтобы команда делала лучше. У нас были моменты, когда мы забирали мяч и могли перейти в атаку, но почему-то играли назад. Хочу, чтобы у команды ушел страх играть вперед, чтобы повысился КПД. В двух последних матчах мы стали действовать рационально, а не эмоционально.

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Щербаченко: — «Енисей» провел первый тайм сдержанно и аккуратно. У «Торпедо» неплохо до перерыва смотрелся Лебеденко, но Ставер не позволил ему отличиться. Латерали автозаводцев в лице Юзепчука и Манелова особых проблем гостям не доставляли, хотя в целом хозяева играли первым номером, имели преимущество. Красноярск был слишком робок. В составе гостей выделялся прежде всего молодой Савельев, который цеплялся за мячи впереди, «топтал» защитников, но до остроты дело не доходило.

Второй тайм получился более интересным, событийным. Команды активнее лезли вперед. Гол Журавлева был забит не без доли везения. И я бы тут не предъявлял претензии Ставеру. Да, удар был нанесен с 35 метров, но минимум четыре человека закрывали голкиперу обзор. Почему-то никто не накрыл игрока «Торпедо»… Интересно, что героя встречи еще недавно ссылали во вторую команду. Сейчас вернули, а в конце встречи ему даже перешла капитанская повязка. Значит, Клотет, по всей видимости, признал свою ошибку. Надеюсь, испанский специалист и дальше будет прислушиваться и нормально реагировать на конструктивную (не огульную) критику.

Рейне в день матча исполнилось 30 лет. Мне показалось, что Клотет его не привязывал к какой-то конкретной позиции. И перуанец играл так, как считал нужным. То он справа появлялся, то слева, то из глубины атаковал, то оказывался впереди. Однако особой остроты от легионера не исходило.

Громыко явно пришелся ко двору автозавоводцев. Белорус находится в хорошем тонусе, добавил креатива в середине поля, да и в отборе Валерий эффективен. Парень полностью выложился на футбольном поле. Неслучайно в концовке у него свело судорогой аж обе ноги!

Бросились в глаза два эпизода, связанные с поведением Клотета. Когда Журавлев забил, все его помощники, весь штаб просто ликовали. Но испанец вел себя очень сдержанно, давая понять, что игра еще не окончена. Не поддался эйфории. Не понравилось, что тренер вышел из себя, проявил какую-то необоснованную агрессию, когда, видимо, произошла какая-то заминка с заменой или что-то еще… Он буквально бушевал в технической зоне. Так нельзя!

Проблемы «Енисея», увы, пока никуда не делись. Имею в виду отсутствие четких командных действий при переходе из обороны в атаку и наоборот. Раньше красноярцы после потери мяча впереди сразу же вступали в прессинг и возвращали его, на регулярной основе создавали голевые моменты. Сегодня мы этого не наблюдаем. Правда, одну оговорку все-таки стоит сделать. Забей Савельев за минуту до гола Журавлева, еще бы неизвестно, как сложилась игра.

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 10, 18.09.2023, 18:30 Динамо Мх 3 Алания 0

Бердыев нокаутировал «Аланию»

Махачкалинское «Динамо» в кавказском дерби крупно победило лидера турнира «Аланию».

Подопечные Курбана Бердыева ошеломили гостей уже на третьей минуте. Все гениальное — просто. Ввод мяча из аута, скидка головой Абдуллахи, удар головой Ковачевича в дальний угол. А ведь по телекартинке показалось, что мяч летит мимо штанги. 1:0.

«Аланию» Олега Василенко отличает прагматизм. Тем интереснее было посмотреть на то, как «барсы» начнут раскрываться в попытках сравнять счет. Получилось довольно неуклюже. Гостям не удавались комбинации, один из самых нестандартных игроков лиги Гиоргобиани крайне редко встречался с мячом — махачкалинцы его просто-напросто съели. «Динамо» было конкретнее в атаке и к середине тайма создало себе уже комфортное преимущество. Абдуллахи оформил ассистентский дубль, в окружении двух соперников проткнув мяч на Сердерова. Форвард, чей гол в составе «Анжи» на 90-й минуте матча со «Спартаком» в марте 2014 года привел к отставке Валерия Карпина, все исполнил четко.

2:0 к 20-й минуте! Если бы не Солдатенко, вскоре справившийся с коварным выстрелом Касинтуры, интрига в матче была бы убита уже до перерыва. Но «Алания» в игре осталась и едва не забила «в раздевалку». После классного заброса Чочиева Машуков перевисел оппонента и головой послал мяч в штангу.

Бердыев крайне редко отпускает такие матчи. Чуда не случилась и на этот раз. После перерыва реактивный Касинтура убежал от Багаева и снял вопросы о победителе. 3:0! «Алания» не выглядела безнадежной, но так и не смогла пробить Волка.

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Когда после поражения от «Торпедо» в 1-м туре Курбан Бекиевич заметил, что его команда способна решить задачу по выходу в РПЛ, некоторые специалисты посчитали, что опытный наставник блефует. Что ж, после 10 туров слова мэтра с делом не расходятся. «Динамо» поднялось на второе место. Отставание от поверженной сегодня «Алании» — два очка.

Щербаченко: — Соперники отзеркалили друг друга, сыграли в три центральных защитника. Махачкала была конкретнее, активнее в последней трети. Хозяева забили быстрый гол. Сложно винить Солдатенко — мяч пошел по замысловатой траектории. На 20-й минуте подопечные Бердыева здорово провели контратаку. Прекрасный пас Абдуллахи, которого я бы назвал лучшим игроком встречи.

Во втором тайме Василенко перешел на игру в четыре защитника. Это дало определенные плоды. Гости стали действовать острее впереди. Гурциев обязан был забивать — почти все ворота были перед ним. Не попал. «Алания» взвинтила темп, «Динамо» с трудом сдерживало такой натиск. Но перетерпев, бело-голубые убили интригу. Великолепно все исполнил Касинтура!

Вход на игру в Каспийске был бесплатный. Думаю, после такой победы болельщиков у «Динамо» точно прибавится. Здорово, что матч посетило много детей. Футбол в республике возрождается. Приятно удивило то, что несмотря на статус кавказского дерби, соперники уважали друг друга. Не увидел никакой грубости, никакого хамства. Так держать!

«Динамо», которое порой критиковали после первых туров, сейчас является самой прогрессирующей командой в ФНЛ.

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 10, 17.09.2023, 16:00 Кубань 0 Акрон 1

Евсеев: «В стране появилось еще одно плохое поле?»

«Кубань», которую на неделе вместо Александра Григоряна возглавил Вадим Евсеев, дома проиграла «Акрону» без дисквалифицированного Евгения Калешина на тренерской скамейке.

Основные события в матче развернулись перед перерывом. На 44-й минуте гости здорово разыграли угловой, и Понсе вколотил мяч в сетку после паса Бокоева. А на 45-й «Акрон» остался в меньшинстве — Галкин получил две желтые карточки в течение 7 минут.

После перерыва счет не изменился, хотя Рейхмен и Лаук могли спасти краснодарцев от поражения.

— В первом тайме шла равная игра. Имели моменты в переходных фазах, но футбол мелочей не прощает, — констатировал Евсеев. — Мы совершили ошибку, которая привела к угловому. Опасались стандартов «Акрона», так как гости имеют преимущество в антропометрии. В итоге пропустили.

— Тренер «Акрона» заметил, что поле не очень хорошее и, в частности, посетовал на высокую траву.

— Ну… У нас в стране появилось еще одно плохое поле? Все же говорят, что в другом городе в России плохой газон. (До «Кубани» Евсеев тренировал «Факел», поле в Воронеже не раз подвергалось критике. — Прим. «СЭ»). Еще одно появилось? Хм. Ну, я не знаю…

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Щербаченко: — Очень важный матч для обеих команд. «Кубань» возглавил Евсеев, а Калешин приехал к себе на родину. Что касается вопроса, прозвучавшего на пресс-конференции, то на поле в «Кубани» всегда траву оставляли довольно высокой, чтобы как можно лучше сохранить качество газона. Калешин не мог присутствовать на скамейке, но он однозначно здорово настроил «Акрон». Первый тайм гости провели в свою силу, забили гол. А после перерыва «Акрон» вдесятером отстоял нужный результат. Пока еще у Евсеева было мало времени, чтобы по-настоящему приложить руку к игре краснодарцев.

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 10, 17.09.2023, 8:00 СКА-Хабаровск 3 Химки 1

Волшебная обратная замена Шаронова, но что творили в Хабаровске болбои?!

«Химки» проиграли в Хабаровске — 1:3. Первый тайм — бенефис голкипера красно-черных Обухова. Игорь трижды спас гостей. Запомнился прежде всего сольный проход Алиева почти от своей штрафной и прицельный удар в левый от себя угол — вратарь сложился и отвел угрозу.

После перерыва расклад сил на поле не поменялся. Только армейцы стали бережнее распоряжаться своими моментами. Симонян, обыгравшись с Андреем Никитиным, ворвался в штрафную по левому краю и наконец-то пробил Обухова. Вскоре свою дуэль у голкипера химчан выиграл и Алиев. Форвард реализовал 11-метровый, который сам же и заработал. Впрочем, вратарь был очень близок к спасению после удара с «точки».

Хозяева поймали кураж, все чаще оказывались в чужой штрафной. Подберезкин подставлял ногу после хлесткого выстрела Шарля — Обухов успел среагировать и оставил свою команду в игре. Более того, через минуту гости возродили интригу. Руденко заслуживает отдельной похвалы в том эпизоде. Нападающий одним пасом левой ногой отрезал сразу четверых (!) соперников и вывел Панченко один на один с Имамовым — опытный Кирилл не подвел. 1:2. Это 100-й гол форварда на уровне двух высших дивизионов.

В последние пять минут основного времени удивил Шаронов, произведя обратную замену Шарля. Видимо, легионер был наказан за то, что в одном моменте зачем-то начал жонглировать мячом в чужой штрафной. Так или иначе, но ход наставника армейцев сработал на все 100. Вышедший на поле Кутовой разобрался с двумя защитниками и не оставил шансов Обухову. 3:1. Прекрасный гол, закономерная победа СКА.

— В чем причина поражения? Длительный перелет или просчеты в тактике? — спросили Андрея Талалаева на пресс-конференции.

— Проанализируем, посмотрим. Мои команды давно не проигрывали на Дальнем Востоке. Мы не меняли подготовку. Может быть, стоит начинать матчи пораньше? В 6 утра по Москве… (Матч «СКА-Хабаровск» — «Химки» начался в 8 утра по московскому времени. — Прим. «СЭ»). Тогда хозяева получат еще большее преимущество. У вас еще есть резервы в этом плане. Моменты у нас были, но подвела реализация. В первом тайме мы справлялись с соперником. После перерыва перестроили схему, уступая 0:2, дали шанс тем футболистам, которые получают немного игровой практики. Но, к сожалению, надо признать, что в некоторых из них тренерский штаб ошибся. С себя ответственности не снимаю. Будем разбираться. Может быть, на нормальном поле, в нормальное время суток ребята будут забивать.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=80b75b5cd5eb9b2f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&id=456246236&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шербаченко: — Начало встречи получилось осторожным. Было видно, что соперники прежде всего боятся ошибиться в обороне, рисковали не сильно. Хабаровск в первом тайме оказался острее — Обухов трижды выручил гостей. Выделялся Алиев, который доставлял много проблем защитникам. Оборона красно-черных вообще играла на пределе… Если бы матч проходил не в Хабаровске, я бы сказал, что игровая форма «Химок» — просто катастрофа! Но надо делать скиду на смену часового пояса, перелет.

Сразу после перерыва армейцы своего добились. Хорошая «стеночка» Симоняна и Никитина, однако и защитники гостей сыграли отвратительно. Удивила детская ошибка Мелентьевича, который через минуту после выхода на замену сфолил на Алиеве и привез пенальти. Тут есть вопросы к тренерскому штабу гостей, который произвел тройную замену перед стандартом у своих ворот. Это всегда довольно рискованно…

Отдельно хочу сказать о Подберезкине, который сразу после перерыва вышел вместо Кирилла Никитина. 31-летний полузащитник «СКА» фактически пешком переиграл всю среднюю линию «Химок»! Вячеслав вообще практически не терял мячи, точность его передач, наверное, была близка к 100 процентам. Хавбек дал армейцам конструктива впереди.

Считаю, это была пока лучшая игра Хабаровска в этом сезоне. Моменты создавались в режиме нон-стоп. Гости вернулись в игру благодаря великолепному взаимодействию Руденко и Панченко. Но я не увидел у «Химок» какой-то системы, стройности игры.

Обратная замена Шарля? Думаю, африканца наказали за пижонство. А Кутовой своим шансом воспользовался на 100 процентов.

Ложка дегтя в этом матче — действия болбоев, которые вели себя просто отвратительно! Подавали мячи гостям с серьезной задержкой. Кидали их не в руки, а куда-то в сторону, специально выбрасывали вторые мячи на поле… В конце игры мальчик даже попал мячом в голову Варатынову. Ну куда это годится?!

Примечательно, что такое происходит не в первый раз. Помните, стыковой матч с «Химками», когда Лантратов даже легко оттолкнул мальчика? Из этого раздули такой скандал! Считаю, «СКА» надо уже серьезно предупредить и пригрозить тем, что в следующий раз просто не разрешат армейцам проводить домашний матч на своем стадионе! Знаю, что руководство лиги уже в курсе этой ситуации. Какие-то меры последуют.

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 10, 18.09.2023, 16:00 Тюмень 2 Родина 2

«Тюмень» в меньшинстве отыграла два мяча у «Родины»!

«Родина» невероятным образом упустила победу в Тюмени.

Хозяева остались в меньшинстве в начале второго тайма. За вторую желтую карточку поле покинул лучший бомбардир команды Татаринов. Через пару минут «Родина» получила еще и право на пенальти — мяч попал в руку Балахонцева. Тимошенко не переиграл Любакова, но забил с добивания. 7-й гол Ивана в этом сезоне.

«Тюмень» не сразу оправилась после двойного удара. Второй гол москвичей был делом времени. Отличился Турищев не без помощи рикошета от ноги защитника. Показалось, что интрига в матче окончательно убита. Однако за 20 минут до финального свистка Байтуков сократил разницу в счете. А на 84-й минуте хозяева совершили подвиг: вышедший на замену Болотов неотразимо пробил из центра штрафной после прострела с левого фланга.

На рулевого «Родины» Дмитрия Парфенова было больно смотреть. Как можно отдавать такие игры?! А ведь подопечные Игоря Меньщикова даже не помышляли играть на удержание ничьи, лезли вперед. Вот что значит сибирский характер!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246243&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — Первый тайм получился скучным, прошел с небольшим преимуществом хозяев. «Тюмень» была чуть конкретнее. В начале второго тайма «Родина» получила сразу двойное преимущество — численное большинство, а затем и пенальти. По 11-метровому у меня вопросов нет, а вот вторая желтая Татаринову, на мой взгляд, левая. Любопытно, что главный арбитр показал ее не сразу, а после подсказки судьи на линии.

Все это здорово разозлило команду Игоря Меньщикова. Даже несмотря на второй пропущенный мяч хозяева лезли вперед, создавали моменты. «Родина» оказалась физически не готовой. Причем уже не в первый раз в этом сезоне. Москвичи проигрывали сибиряками в скорости, уступали в единоборствах. Все это привело к голу Байтукова. «Родина» дрогнула. Хозяева счет сравняли и могли даже вырвать победу. Давление у ворот Городового нарастало. Парфенов пытался все перевернуть заменами, но футболисты не понимали, как добыть победу. Зато игроки «Тюмени» прекрасно знали свой маневр.

По прошлым турам складывалось впечатление, что «Родина» преодолела кризис и набирает обороты. Но этот матч показал обратное: это «Тюмень» прибавляет и по праву является возмутителем спокойствия в ФНЛ. У команды Меньщикова прослеживается четкая система игры, которая приносит ей результат.