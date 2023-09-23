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13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» победил «Черноморец» в матче 11-го тура Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и новороссийский «Черноморец».

Енисей
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Источник: Официальная страница Первой лиги в VK

Команды играли на стадионе «Центральный» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Енисей» одержал победу со счётом 3:1.

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. На 39-й минуте нападающий Андрей Окладников увеличил преимущество хозяев. На 51-й минуте Ломакин не реализовал пенальти. Через пять минут с пенальти отличился полузащитник гостей Антон Антонов. Победную точку на 79-й минуте поставил полузащитник Никита Глушков — 3:1.

«Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 14 очков после 11 матчей. «Черноморец» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (20).

Енисей
3:1
Первый тайм: 2:0
Черноморец
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