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20:19 (мск), источник: Sport24

«Алания» победила «СКА-Хабаровск» и вернула лидерство в Первой лиге, «Волгарь» и «Арсенал» сыграли вничью

Сегодня, 23 сентября, проходят очередные матчи 11-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги по футболу.

Алания
СКА-ХабаровскФНЛ: таблица и календарь
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Источник: vk.com/fcalania

Владикавказская «Алания» на своем поле победила «СКА-Хабаровск» — 2:1. У осетинов отличились Валерий Царукян и Николай Гиоргобиани, у хабаровчан — Саид Алиев. Благодаря этому успеху «Алания» вернула себе первое место в таблице Первой лиги (23 очка).

В параллельной игре астраханский «Волгарь» дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 1:1. За оружейников забил Ишхан Гелоян, а за волжан — Дмитрий Лесников.

Алания
2:1
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
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