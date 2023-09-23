«Алания» победила «СКА-Хабаровск» и вернула лидерство в Первой лиге, «Волгарь» и «Арсенал» сыграли вничью

Владикавказская «Алания» на своем поле победила «СКА-Хабаровск» — 2:1. У осетинов отличились Валерий Царукян и Николай Гиоргобиани, у хабаровчан — Саид Алиев. Благодаря этому успеху «Алания» вернула себе первое место в таблице Первой лиги (23 очка).