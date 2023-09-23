«Алания» победила «СКА-Хабаровск» и вернула лидерство в Первой лиге, «Волгарь» и «Арсенал» сыграли вничью
Сегодня, 23 сентября, проходят очередные матчи 11-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги по футболу.
Алания
СКА-ХабаровскФНЛ: таблица и календарь
Сегодня, 23 сентября, проходят очередные матчи 11-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги по футболу.
Владикавказская «Алания» на своем поле победила «СКА-Хабаровск» — 2:1. У осетинов отличились Валерий Царукян и Николай Гиоргобиани, у хабаровчан — Саид Алиев. Благодаря этому успеху «Алания» вернула себе первое место в таблице Первой лиги (23 очка).
В параллельной игре астраханский «Волгарь» дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 1:1. За оружейников забил Ишхан Гелоян, а за волжан — Дмитрий Лесников.