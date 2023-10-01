«СКА-Хабаровск» обыграл дома «Кубань» в матче Первой лиги
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл краснодарскую «Кубань» в матче 12-го тура чемпионата Первой лиги.
СКА-Хабаровск
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл краснодарскую «Кубань» в матче 12-го тура чемпионата Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Олег Кожемякин (21-я минута) и Андрей Никитин (25).
«СКА-Хабаровск» после 12 матчей набрал 18 очков и занимает пятое место в таблице, «Кубань» (6 очков) располагается на предпоследней, 17-й строчке.