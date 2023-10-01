Текущие события
Футбол. Первая лига
13:00
Торпедо
Ленинградец
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Гранада
Футбол. Зарубежный
16:00
Ноттингем Форест
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Дженоа
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Вердер
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Волгарь
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Осасуна
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Монпелье
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Кубань
20
Футбол. Зарубежный
18:30
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Валенсия
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
07:00
СКА-Хабаровск
Кубань
20
23.09
Акрон
Нефтехимик
00
23.09
Родина
Шинник
14
23.09
Химки
Ленинградец
21
23.09
Алания
СКА-Хабаровск
21
23.09
Волгарь
Арсенал
11
23.09
Динамо Мх
Сокол
20
23.09
Кубань
Тюмень
11
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» обыграл дома «Кубань» в матче Первой лиги

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл краснодарскую «Кубань» в матче 12-го тура чемпионата Первой лиги.

СКА-Хабаровск
КубаньФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Олег Кожемякин (21-я минута) и Андрей Никитин (25).

«СКА-Хабаровск» после 12 матчей набрал 18 очков и занимает пятое место в таблице, «Кубань» (6 очков) располагается на предпоследней, 17-й строчке.

Читайте также
СКА-Хабаровск
2:0
Первый тайм: 2:0
Кубань
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Плачешь на груди Путина, а потом Родину предаешь': мощное интервью Вяльбе
'Да, я инвалид'. Ампутация Костомарова и другие беды фигуристов
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь