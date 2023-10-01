«Динамо» Махачкала возглавило турнирную таблицу Первой лиги, вырвав победу у «Енисея»

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте матча, когда нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров вырвал победу для команды Курбана Бердыева.

Также стоит отметить, что футболисты команд получили по две жёлтые карточки: были наказаны игроки «Енисея» Егор Иванов и Херман Феррейра, а также игроки «Динамо» Владимир Ковачевич и Самину Абдуллахи.