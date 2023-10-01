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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» Махачкала возглавило турнирную таблицу Первой лиги, вырвав победу у «Енисея»

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и махачкалинским «Динамо».

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Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте матча, когда нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров вырвал победу для команды Курбана Бердыева.

Также стоит отметить, что футболисты команд получили по две жёлтые карточки: были наказаны игроки «Енисея» Егор Иванов и Херман Феррейра, а также игроки «Динамо» Владимир Ковачевич и Самину Абдуллахи.

Благодаря этой победе «Динамо» Махачкала возглавило турнирную таблицу Первой лиги, набрав 24 очка после 12 проведённых матчей. «Енисей» находится на 14-й позиции, имея в своём активе 14 очков.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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