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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шинник» уступил «Тюмени» в матче Первой лиги

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ярославский футбольный клуб «Шинник» уступил «Тюмени» в матче 12-го тура Первой лиги.

Шинник
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Источник: Пресс-служба футбольного клуба "Шинник"

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забили Илья Порохов (18-я минута) и Антон Кобялко (90+5). Автором мяча хозяев стал Игорь Андреев (32).

«Шинник» располагается на третьем месте турнирной таблицы Первой лиги, «Тюмень» поднялась на четвертую строчку. На счету обеих команд по 19 очков, однако «Тюмень» уступает по дополнительным показателям.

В следующем туре «Шинник» 7 октября проведет домашний матч с красноярским «Енисеем», «Тюмень» 9 октября примет московское «Торпедо».

Шинник
1:2
Первый тайм: 1:1
Тюмень
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