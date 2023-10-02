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19:53 (мск), источник: Sport24

«Химки» выиграли у «Акрона» и поднялись на 3-е место в Первой лиге

«Химки» одержали победу над «Акроном» в матче 12-го тура Мелбет — Первой лиги.

Акрон
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Источник: vk.com/pfcsochi

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подмосковной команды.

У победителей по голу забили Сергей Терехов и Александр Руденко, у хозяев Андрес Понсе не реализовал пенальти на 78-й минуте.

«Химки» поднялись на 3-е место в таблице Первой лиги с 20 очками, «Акрон» набрал 18 очков и идет 7-м.

Акрон
0:2
Первый тайм: 0:2
Химки
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