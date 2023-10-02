«Химки» выиграли у «Акрона» и поднялись на 3-е место в Первой лиге
«Химки» одержали победу над «Акроном» в матче 12-го тура Мелбет — Первой лиги.
Акрон
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«Химки» одержали победу над «Акроном» в матче 12-го тура Мелбет — Первой лиги.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подмосковной команды.
У победителей по голу забили Сергей Терехов и Александр Руденко, у хозяев Андрес Понсе не реализовал пенальти на 78-й минуте.
«Химки» поднялись на 3-е место в таблице Первой лиги с 20 очками, «Акрон» набрал 18 очков и идет 7-м.