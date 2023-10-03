«Торпедо» проигрывает «Ленинградцу». Бердыев уже первый. Яркие события 12-го тура ФНЛ

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Второе подряд поражение «Торпедо». Полоз не нужен Клотету?

После поражения в прошлом туре от «КАМАЗа» и вылета из FONBET Кубка России «Торпедо» не смогло реабилитироваться в домашнем матче с «Ленинградцем» — 2:3.

Впервые в сезоне в стартовый состав автозаводцев попал Стефанович. Он и открыл счет, реализовав пенальти, заработанный Рейной. Гости отыгрались через 14 минут — тоже с 11-метрового. Отличился арендованный у «Родины» Колесниченко.

Москвичи вновь натужно создавали моменты у чужих ворот. В принципе, первый тайм катился к закономерной ничьей. Но тут что-то невообразимое сотворил Бабурин. Голкипер, решив подстраховать своих защитников, абсолютно необоснованно выскочил слишком далеко из своих ворот. В итоге Розманов одним резким движением ушел от Бабурина и Калугина и с 25 (!) метров поразил пустые ворота. Увы, это далеко не первый грубый ляп Егора в нынешнем первенстве ФНЛ. 1:2.

Сразу после перерыва автозаводцы так и не переключились на другие скорости и не создавали особых проблем обороне гостей. Игроки «Ленинградца» грамотно расставлялись и легко разгадывали замыслы подопечных Клотета. На помощь хозяевам пришел рикошет. На 61-й минуте Манелов подал с правого фланга, Лебеденко подставил ногу, мяч изменил направление, попал в голову Костина и залетел в сетку — 2:2.

И тут же «Торпедо» едва не пропустило. Гости здорово разыграли стандарт, и вышедший на замену Маркин послал мяч чуть выше цели. Москвичи ответили своим выпадом — даже более опасным. Громыко после подачи Журавлева в падении бил головой с трех метров — великолепный сейв Карабашева!

Игра наконец-то раскрылась. «Ленинградец» оказался конкретнее. Яковлев в своем 100-м матче за питерский клуб забил чудо-гол. Получив пас в штрафной, переложив мяч с левой ноги на правую, Андрей по обводящей и недосягаемой для Бабурина траектории поразил дальний верхний угол.

Клотет бросил Гонгадзе и Юзепчука спасать положение. Кульминация матча пришлась на 90-ю минуту. Рейна заработал второй пенальти в одной игре. Сам перуанец пошел приводить приговор в исполнение, но не переиграл Карабашева!

Второе подряд поражение «Торпедо» в первой лиге, а с учетом кубковой встречи с «Уфой» — третье.

— Нужно продолжать верить в команду и развиваться вместе, — подчеркнул Клотет на пресс-конференции. — Это то, что сейчас нужно. Если идти по другому пути, будет нестабильность, это неправильно. Я просил ребят после игры проанализировать свои действия, нужно продолжать верить в собственные силы и друг в друга. Не согласен с тем, что все было плохо. Мы играли против соперника, который не давал нам пространства. Никто не говорит что-то хорошее про «Торпедо» и сейчас, и когда я только пришел. Мы проиграли последние две встречи, но многие напишут, что наступил конец света. Я понимаю, это эмоции. Но у меня другое мнение.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246340&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — Второй гол гостей — это, конечно, грубейшая ошибка Бабурина, который зачем-то побежал страховать своих защитников. Егор вообще довольно много нервничал, едва не нанес тяжелую травму Манелову, неудачно сыграв на выходе. Я даже думал, что в перерыве тренеры «Торпедо» заменят вратаря. При этом Розманов забивает во второй игре кряду на одном и том же стадионе в одни и те же ворота! В прошлом туре он здесь же огорчил «Химки».

После второго пропущенного мяча камеры крупным планом показали тренерский штаб москвичей. На лице Клотета была видна растерянность, которая, похоже, передавалась его подопечным. По большому счету, хозяева мучились на поле, не получали удовольствия от футбола. «Ленинградец», напротив, четко выполнил план на матч, быстро выбегал в контратаки. Понравился победный гол гостей. Яковлев все исполнил хладнокровно. При этом футболистов «Торпедо» в штрафной было очень много, но они почему-то играли по мячу, а не по сопернику.

Конечно, «Торпедо» обладает очень серьезным для ФНЛ атакующим потенциалом, но все как-то бессистемно. Клотет производит двойные-тройные замены, но это мало что дает. Не видно какой-то линии, идеи. Так… Лишь бы спасти положение. Москвичи могли уйти от поражения, заработав довольно случайный пенальти. Наверное, не следовало Рейне идти исполнять 11- метровый. Он был взвинчен, недоволен игрой своей команды, получил желтую карточку во втором тайме за удар по мячу после свистка. В общем, считаю, легионер оказался психологически не готов для того, чтобы переиграть Карабашева.

Второе подряд поражение «Торпедо». Причем, на мой взгляд, закономерное. Многие ждали, что «Ленинградец» будет отбиваться, уйдет в глухую оборону, а гости показали яркий футбол. Молодцы! Вышедший на замену Маркин освежил атакующую линию команды Сергея Кирьякова.

Фанаты автозаводцев уже не стесняясь выражений критикуют совет директоров клуба, который дал Клотету такой карт-бланш. В этой ситуации хочется поддержать игроков «Торпедо». Они прекрасно понимают, что играют не в свой футбол.

Сегодня появилась информация, что Полоз не попал в заявку на поединок с «Ленинградцем» исключительно по решению Клотета. Как же это понимать? Самый высокооплачиваемый футболист лиги не нужен испанскому специалисту? Где логика? На пресс-конференции Клотет призвал подопечных проанализировать свои действия. Вообще-то после поражений рефлексировать должны все. И руководство клуба, и футболисты, и, конечно же, тренерский штаб! Все в футбольном мире хотят, чтобы ситуация в «Торпедо» поскорее разрешилась положительно.

Бердыев: «Всевышний видит, что мы стараемся»

Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Енисея» в Красноярске — 1:0. Матч получился бедным на моменты. Сработала замена Курбана Бердыева и стандарт. Сердеров через 8 минут после появления на поле здорово откликнулся на подачу Юсупова со штрафного и, опередив Кичина, головой отправил мяч в левый от себя угол. Заметим, что Кичин, в свою очередь, заменил Хозина за две минуты до гола.

Это уже пятая подряд победа Махачкалы.

— Сегодня наша раздевалка звенела. Было видно, что вы не согласны на ничью. Вы приехали сюда побеждать с правильным настроем. Ребята, Всевышний все видит. Он видит, что мы стараемся. Теперь максимально готовимся к следующему матчу, — обратился Бердыев к подопечным в победной раздевалке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246342&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — Зрители увидели вязкую борьбу. Махачкале этот футбол больше подходит. Комбинации красноярцев захлебывались на трех-четырех передачах. Тренеры не изменили себе, сыграли в свои привычные схемы. На этот раз в нападении хозяев вышли Глушков и Савельев.

«Динамо» не форсировало события. Бердыев оставил Сердерова в запасе и выпустил его в самый нужный момент. В итоге Сердер после подачи Юусупова оказался расторопнее Кичина, который заменил травмированного Хозина. Честно говоря, не понял, почему тренеры красноярцев выпустили Кичина (Валерий — опытный, квалифицированный защитник, но этот сезон у него не складывается, он достаточно часто ошибается), а не Стежко, который играл в матче на Кубок. Возможно, этот ход и стал для хозяев роковым. Напомню, что в первых 6 турах, до травмы, Стежко являлся твердым игроком основы и даже забил два гола на стандартах.

Считаю, «Енисей» подстроился под игру Махачкалы, а не показывал свой фирменный футбол. «Львы» не были похожи сами на себя. Игра пошла по плану Бердыева. Удивило, что Штейнбрехер на 66-й минуте снял с игры Глушкова — исполнителя, заточенного на креативный футбол. Но тут, как говорится, тренеру виднее.

Пожалуй, игра была ничейная, но сработало грозное оружие Махачкалы — стандарт. В составе «Динамо» я бы выделил Абдуллахи: он и в разрушении преуспел, и в атаке был неплох.

«Алания» не одолела «Сокол»

«Алания» играла в Саратове на следующий день после победы махачкалинского «Динамо» в Красноярске. Для того чтобы вернуть себе единоличное лидерство в таблице, «барсам» необходимо было одолеть крепкий «Сокол» Дениса Бояринцева. В стартовом составе гостей появился арендованный у «Пари НН» 30-летний нападающий Кротов.

Но ни он, ни Гиоргобиани, ни Машуков толком воротам Косаревского в первом тайме не угрожали. А вот саратовцы создали убойный момент. Гудков бил головой после подачи Морозова и попал в Солдатенко.

Сразу после перерыва хозяева провели симпатичную атаку. Бабаев вывел Сасина на ударную позицию, но мяч вновь был послан во вратаря гостей. Чуть позже Солдатенко прервал острый прострел все того же Сасина. «Алания» ответила своим выпадом на 65-й минуте. Кротов хорошим пасом нашел на линии штрафной Шавлохова, который мощно выстрелил в створ ворот — Косаревский не оплошал.

На 76-й минуте Машуков требовал пенальти, утверждая, что мяч угодил в руку защитнику хозяев. Арбитр Абросимов криминала не увидел. И буквально тут же команда Бояринцева создала жирнейший момент. Ежков с двух метров бил головой, Солдатенко был бессилен. Перекладина! Последний выпад в этой встрече остался все же за «барсами». Хабалову удался сочный удар с 20 метров в правый от себя угол — Косаревский в блестящем прыжке отвел угрозу.

Нулевая ничья. «Алания» догнала махачкалинское «Динамо», однако у бело-голубых лучше разница забитых и пропущенных мячей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cg3IPS1JeHM" title="Обзор матча: «Сокол» — «Алания» 0:0. МЕЛБЕТ-Первая лига 2023/24. 12-й тур" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — В первом тайме шла довольно равная борьба. «Алания» фактически играла в четыре форварда: Машуков, Гиоргобиани, Царукян, Кротов, но особых дивидендов это гостям не приносило. А саратовцы эффективно выбегали в контратаки, одна из которых могла завершиться голом: Гудков пробил не очень неудачно.

В начале второго тайма «Алания» просела. «Сокол» вел себя по-хозяйски, нагнетал, нанес пару неприятных ударов по воротам Солдатенко. Показалось, что «Алания» пробуксовывала. Не хватало скорости, агрессии. Владикавказцы порой напоминали середняка.

Зато концовка осталась за гостями. Василенко выпустил Багаева, который хорош на втором этаже. В штрафной «Сокола» порой было жарко, но до гола не дошло. «Алании» все-таки не хватило идей. Саратовцы продолжали вылетать в контратаки. Если в целом сравнивать моменты, то «Сокол» был поближе к победе. Чего стоит только перекладина после удара Ежкова!

Теперь в таблице двоевластие. Но Махачкала набирает обороты, добавляет, а «Алания» потихоньку проседает. Хочется поскорее услышать официальную позицию руководства региона по поводу стадиона. Успеют ли его построить во Владикавказе? Вопрос, к сожалению, по-прежнему открыт… Уже просачивается информация, что игроки не до конца верят в то, что команду пустят в РПЛ. Это, конечно, влияет на их настрой.

«Соколу», «Тюмени», «Ленинградцу» надо отдать должное. Выходцы из второго дивизиона — точно не мальчики для битья. В этом трио я бы выделил «Тюмень», которая показывает очень зрелую, мощную игру. Подопечные Меньщикова заслуженно победили в Ярославле.

У Евсеева одно очко в трех турах. Но стоит ли начинать матчи в 7 утра?

Вадиму Евсееву пока не удается выправить положение «Кубани». В трех матчах ФНЛ под его руководством краснодарцы набрали всего одно очко. В 12-м туре они потерпели поражение в Хабаровске — 0:2. Подопечные Романа Шаронова практически убили интригу в этой встрече к 25-й минуте. Отличились Кожемякин и Андрей Никитин. Стоит отметить, что матч начался в 7 утра по московскому времени.

— Игру надо было начинать еще раньше. Тогда было бы больше разговоров о матче, — грустная ирония Евсеева на пресс-конференции.

— Дальний перелет повлиял на физическое состояние вашей команды?

— (После паузы.)…Сегодня солнце светило очень ярко. Поэтому нам не удались пять минут. Соперник забил два мяча, с чем я Хабаровск и поздравляю.

После этих слов Вадим Валентинович встал и покинул зал, не дожидаясь следующего вопроса.

«Кубань» — предпоследняя в таблице, лишь по дополнительным показателям опережает «Волгарь». Отставание от спасительного 15-го места — 8 очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246339&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — Хабаровск в первом тайме в течение 5 минут забил два мяча. После перерыва хозяева уже играли от обороны, на контратаках. Счет мог быть и крупнее, но Нестеренко справился с тремя выходами один на один! «Фишкой» Шаронова становятся обратные замены. На этот раз «пострадал» Кутовой.

Что касается «Кубани», то во втором тайме вышел на замену Абдоков — вся острота шла от него. После перерыва краснодарцы выглядели достойно, но не более того.

Понимаю скепсис Вадима Евсеева по поводу раннего времени начала матча. Сам дважды с разными командами — с «Мордовией» и «Ротором» — попадал в такую ситуацию. Правда, матчи начинались чуть позже — в 8 утра. Было ощущение, что вставали на утреннюю рыбалку (улыбается). Очень ранний завтрак, да еще и до стадиона надо доехать… Большой стресс для организма футболистов. Кто-то скажет, что «СКА» на выезде играет слишком поздно по хабаровскому времени. Но я уверен, что играть в 7 утра гораздо тяжелее, чем после 10 вечера. Так что определенное преимущество в этом плане у армейцев все же есть. Известно, что «СКА» специально лоббирует эту историю.

За что Сиденков поставил пенальти в ворота «Химок»?

«Химки» на выезде победили «Акрон» — 2:0. Команда Андрея Талалаева вышла вперед уже на 8-й минуте. Какой гол удался Терехову! После подачи с углового экс-игрок «Сочи» и сборной России головой пробил точно под правую от себя штангу. Вероятно, 33-летний защитник хотел выполнить передачу, но победителей, как говорится, не судят. Через 10 минут Руденко превзошел своего партнера, забив еще более красивый мяч. Форвард жахнул с 20 метров в ближнюю «девятку»!

Подопечные Евгения Калешина не сразу оправились от двойного удара. Хозяева медленно двигали мяч, химчане сразу же их накрывали. Весьма эффективно в середине поля действовала связка Магомедов — Нетфуллин. Стандарты ничего не дали «Акрону» до перерыва. «Химки» выжидали и могли отправить соперника в нокаут. Руденко едва не наказал тольяттинцев за грубую ошибку Савичева.

В перерыве Калешин выпустил в пару к Понсе еще одного номинального нападающего — Эльдарушева. Однако моментов у ворот Обухова по-прежнему не возникало.

Надежда для хозяев забрезжила на 76-й минуте. Мяч после удара головой Понсе попал в затылок Волкову. Однако арбитр Сиденков почему-то посчитал, что защитник гостей сыграл рукой. Пенальти! Вот так подарок судьбы для «Акрона»! Однако справедливость восторжествовала. Понсе не переиграл Обухова. Чуть позже голкипер в эффектном прыжке справился со сложным выстрелом Апекова со средней дистанции.

«Химки» довели дело до победы и вышли на третье место. «Акрон» — шестой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=22bbea907a9a017d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&id=456246347&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — Команды вышли в оптимальных составах. Гости быстро открыли счет. Какой-то радиоуправляемый удар Терехова! Думаю, Сергей хотел сделать скидку, но мяч коварно залетел в дальний угол. Такое развитие событий обескуражило «Акрон». А тут еще и маленький шедевр сотворил Руденко. Снял «паутинку»! Хозяева включились только после 30-й минуты. Больше контролировали мяч, давили на флангах, но без конкретики. Верховые подачи становились легкой добычей для Обухова. Центральные полузащитники «Химок» плотно действовали против своих оппонентов. В первом тайме Понсе оказался оторванным от своих центральных хавбеков. Виден был системный разрыв между нападающим и средней линией.

После перерыва «Акрон» немного поддавил «Химки», но гости были к этому готовы. Красно-черные очень серьезно насыщали свою штрафную (до 8 человек) и справлялись с подачами хозяев с флангов.

Конечно, Сиденков грубо ошибся, указав на «точку». Никакой игры рукой у Волкова там не было. Хорошо, что Обухов выручил гостей в этом моменте. В целом в действиях подопечных Калешина просматривалась какая-то обреченность. Да, во втором тайме у хозяев было побольше подходов, но это ни к чему не привело.

Встреча «Родина» — «КАМАЗ» закончилась победой москвичей и большим скандалом. Считаю, арбитр Черемных должен был ставить пенальти в ворота хозяев в компенсированное время. Мяч попал в руку Клещенко, челнинцы получили бы отличный шанс спасти игру. Но арбитр не решился показать на «точку». Более того, удалил разгневанного тренера «КАМАЗа» Ахметзянова. Как говорится, понедельник — день тяжелый. В том числе и для судей. Один назначил левый пенальти, другой не поставил очевидный 11-метровый…

Терминатор Фролкин

«Черноморец» и «Волгарь» сыграли вничью — 1:1. А ведь Астрахань была очень близка к первой в этом сезоне победе. На 7-й компенсированной минуте Шляков не реализовал 11-метровый — здорово сыграл 22-летний Фролкин. В активе голкипера «моряков» в этом первенстве ФНЛ уже три отбитых пенальти. Ранее Даниил не позволил отличиться красноярцу Ломакину и Гелояну из «Арсенала».

Фролкин — воспитанник академии «Ростова», привлекался к тренировкам с основой. В сезоне-2019/20 был в заявке дончан на 10 матчей РПЛ. Перешел в «Черноморец» на правах свободного агента летом 2021 года.