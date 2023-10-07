«Шинник» и «Енисей» сыграли вничью в «дерби купюр» Первой лиги
Ярославский «Шинник» на своем стадионе сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 13-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
Енисей
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Ярославский «Шинник» на своем стадионе сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 13-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
Игра получила название «дерби купюр», потому что команды вышли на поле в необычной форме: экипировка «Шинника» была стилизована под 1000-рублевую купюру, а форма «Енисея» — под 10-рублевую купюру.
В начале второго тайма красноярцы открыли счет — Егор Иванов реализовал пенальти. Однако вскоре ярославцы сравняли результат после удара Василия Алейникова. В итоге, 1:1 — боевая ничья.
После этого матча «Шинник» поднялся на 4-е место в таблице Первой лиги (20 очков), «Енисей» занимает 13-ю строчку (15 баллов).