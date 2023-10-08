«Акрон» победил махачкалинское «Динамо» в Первой лиге
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 13-го тура Первой лиги.
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АкронФНЛ: таблица и календарь
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 13-го тура Первой лиги.
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, гол забил Неманья Анджелкович (70-я минута).
«Акрон» набрал 21 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Динамо» (24 очка) идет вторым.