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18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Акрон» победил махачкалинское «Динамо» в Первой лиге

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 13-го тура Первой лиги.

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Источник: https://vk.com/fcakron

Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, гол забил Неманья Анджелкович (70-я минута).

«Акрон» набрал 21 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Динамо» (24 очка) идет вторым.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
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