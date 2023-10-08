Тульский «Арсенал» обыграл «Сокол» благодаря хет-трику Окоронкво

Встреча в Туле завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Хет-трик в первом тайме оформил арендованный у «Краснодара» Джонатан Окоронкво (8-я, 24-я и 28-я минуты), забивший второй мяч с пенальти.