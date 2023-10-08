Тульский «Арсенал» обыграл «Сокол» благодаря хет-трику Окоронкво
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл саратовский «Сокол» в матче 13-го тура Первой лиги.
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл саратовский «Сокол» в матче 13-го тура Первой лиги.
Встреча в Туле завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Хет-трик в первом тайме оформил арендованный у «Краснодара» Джонатан Окоронкво (8-я, 24-я и 28-я минуты), забивший второй мяч с пенальти.
«Арсенал» с 18 очками занимает седьмое место в таблице, «Сокол» (18 очков) идет строчкой ниже.
В других матчах игрового дня астраханский «Волгарь» победил дома челнинский «КАМАЗ» (2:1), нижнекамский «Нефтехимик» обыграл на своем поле «СКА-Хабаровск» (1:0).