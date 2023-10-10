«Акрон» тормозит Бердыева. «Алания» — снова лидер. Оживает ли «Торпедо» при новом тренере? Яркие события 13-го тура ФНЛ

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Калешин: «Грязный», рабоче-крестьянский футбол тоже иногда нужен

Впечатляющая серия махачкалинского «Динамо» (5 победных матчей) прервалась. Команда Курбана Бердыева дома уступила «Акрону» Евгения Калешина — 0:1. А ведь первый тайм остался за хозяевами, которые не реализовали несколько верных моментов. Уже на третьей минуте в одной атаке бело-голубые трижды били из убойных позиции, но Костюков и Касинтура не «прошили» Волкова, а Юсупов послал мяч рядом со штангой. В середине тайма Касинтура вывел Глушкова один на один с голкипером — Волков вновь был великолепен.

Во втором тайме гости уже играли гораздо строже в обороне. «Акрон» больше не позволил подопечным Бердыева разгуляться в своей штрафной и сам побил «Динамо» его же оружием. Стандартом. На 70-й минуте Песегов подал с углового на ближнюю штангу, Анджелкович так подставил затылок, что мяч залетел в дальний угол. 0:1.

— В первом тайме мы много ошибались. Соперник мог нас не раз наказать. Но сегодня Бог сохранил наши ворота и помог нам чуть-чуть в каких-то моментах, — признал на пресс-конференции Калешин. — А во втором тайме — полностью равная игра, была бойня. В этой бойне мы нашли свой момент и забили. Поначалу не получались те задумки, которые мы готовили под «Динамо». Мобильнее, агрессивнее была команда из Махачкалы. Хозяева продавливали нас. Поэтому после перерыва мы решили сыграть в «грязный» футбол. В каком плане грязный? Чтобы было больше единоборств, больше нейтральных мячей. И попытаться в мутной воде найти свой шанс. Эта стратегия оправдалась. Мы можем хорошо играть, но сегодня соперник не давал нам это делать. Поэтому мы отказались от своего стиля. Простой рабоче-крестьянский футбол — он тоже иногда нужен.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246393&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — В первом тайме хозяева смотрелись гораздо мощнее, должны были забивать. Помимо непосредственных моментов стоит отметить грозное оружие в арсенале команды Бердыева — ауты. Их здорово бросал Храмцов — как ногой пас отдавал во вратарскую! До перерыва «Акрон» играл от соперника, не навязывал ему свою волю. Бросался в глаза большой брак в передачах гостей. Два-три паса, и все — атака захлебнулась. Допускаю, что подопечным Калешина потребовалось какое-то время для привыкания к естественному газону. У «Акрона» проседал левый фланг защиты. Поэтому тренерский штаб уже на 32-й минуте поменял Бокоева на Димоски. Нечасто такое увидишь. Любопытный факт. Эльдарушева, который до перерыва играл на острие атаки гостей, пришли поддержать около 20 персональных болельщиков! Он же сам из Махачкалы. Играл за вторую команды «Анжи» и «Легион». Забить в этой встрече ему не удалось — во втором тайме Абу-Саида заменили из-за травмы.

На 59-й минуте Бердыев бросил в бой двух своих джокеров — Абдуллахи и Сердерова. Не помогло. Легионер к тому же, к сожалению, еще и повреждение получил. Очень важный игрок в построениях Бердыева. «Динамо» понесло ощутимую потерю в середине поля. «Акрон» же дождался своего шанса на стандарте, а потом просто засушил игру. В общем-то команда Калешина сыграла в стиле Махачкалы. На последних минутах динамовцы устроили навал — гости выстояли, оказались готовы к давлению. Пожалуй, нельзя однозначно утверждать, что результат справедлив.

«Торпедо» не забило в Тюмени в дебютном матче Горлова. Но и не пропустило

«Торпедо» привыкает к жизни без взбалмошного Пепа Клотета. Гостевой матч против дерзкой «Тюмени» москвичи провели уже под руководством Артема Горлова. Экс-наставнику «Енисея» и «Пари НН» еще предстоит доказать свою состоятельность, чтобы избавиться от приставки «и. о.».

По сравнению с встречей с «Ленинградцем» (2:3) в стартовом составе черно-белых произошли три изменения. Бородин (перебор карточек), Чурич и Горбунов уступили место на поле Шевченко, Енину и Юзепчуку. Попавший в опалу к Клотету Полоз на сей раз оказался в заявке на игру.

В дебюте встречи болельщики «Торпедо» вполне могли подумать, что они смотрят продолжение поединка с «Ленинградцем». На 7-й минуте Бабурин, как и в прошлом туре, зачем-то опрометчиво покинул свою штрафную и не добрался до мяча. Порохов пробил мимо него — гостей спас Журавлев. Через 10 минут мяч оказался в сетке ворот москвичей, но арбитр посчитал, что в том эпизоде Татаринов не по правилам атаковал Бабурина в борьбе за верховой мяч.

«Торпедо» долго просыпалось, но все же подкараулило грубую ошибку обороны хозяев. Рейна покатил Стефановичу под удар, но форвард в ближнем бою не переиграл Любакова. В целом до перерыва подопечные Игоря Меньщикова выглядели впереди предпочтительнее. Часто в эпицентре событий оказывался принадлежащий московскому «Спартаку» Шитов. Байтуков по дальности бросков мяча из аута, наверное, мог бы посоперничать с железнодорожником Самошниковым. «Торпедо» больше уповало на стандарты.

Хозяева начали агрессивнее и второй тайм. Порохов мог стать автором шикарного гола — мяч после его удара боковыми ножницами пролетел рядом со штангой. Но затем активность хозяев впереди угасла, «Торпедо» перехватило инициативу. Горлов выпустил Полоза и Гонгадзе вместо Стефановича и Лебеденко. Однако до реальных угроз воротам Любакова дело так и не дошло. «Торпедо» по-прежнему с большим трудом создает свои моменты. В итоге нулевая ничья.

— Тяжелый выезд. «Тюмень» — организованная команда. Конечно, рассчитывали на победу. Но нам не хватило последней передачи. Поблагодарил ребят за самоотдачу, — сказал во флеш-интервью Горлов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ew-4hZFmjPU" title="Обзор матча «Тюмень» — «Торпедо Москва» | 13 тур МЕЛБЕТ-Первой Лиги" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — В связи с дисквалификацией Бородина Горлов поменял схему, перешел на игру в четыре защитника. Юзепчук вышел слева, а Шевченко — справа. В состав вернулся опальный Енин, который заменил Чурича. Юзепчук поднимался очень высоко, а Рейна смещался в середину и уже выполнял роль третьего форварда, поддерживая Стефановича и Лебеденко.

«Тюмень» играла явно лучше в первом тайме, даже забила гол. Но главный арбитр Соколов посчитал, что Татаринов помешал Бабурину поймать мяч. Я с таким вердиктом не согласен. В Европе рефери никакого криминала в действиях нападающего не увидели бы. Другое дело, что Татаринов находился в офсайде, однако судья на линии флажок не поднял. Вот это сильно смущает и говорит о квалификации наших арбитров… У хозяев уверенно играл в воротах Любаков. При стандартах Рейны вратарь дважды занимал правильную позицию, по центру, не дергался, перекрывал весь створ.

В этом обзоре я уже отмечал, как далеко бросает мячи из аутов представитель Махачкалы Храмцов. Так вот Байтуков ему в этом компоненте не уступает. Именно после его «паса» на 52-й минуте Порохов пробил боковыми ножницами — рядом со створом! Вообще второй тайм получился противоречивым. Давно не видел такой уставшей «Тюмени». Конечно, сказалось то, что до игры с автозаводцами сибиряки провели три матча в гостях. Силы же не безграничны. «Торпедо», напротив, посвежело. Видно, что Горлов придал ребятам определенный импульс, постарался их раскрепостить. Двигались гости сегодня неплохо. Но повторюсь: это все на фоне утомленной «Тюмени», которая, как правило, очень мощно физически смотрится во вторых таймах. Так что сейчас глобальных выводов делать, конечно, не будем. Многое покажет следующий тур.

Реальных моментов «Торпедо» не создало, Рейна был активен, на нем фолили. При этом перуанец сам получил четвертую желтую и не сыграет теперь в Краснодаре. Кто знает, может быть, без легионера «Торпедо» будет смотреться даже целостнее. Понятно, что это мастеровитый футболист, но он частенько тянул одеяло на себя. Тем интереснее будет матч против «Кубани». Нападающие черно-белых — Гонгадзе, Стефанович. Полоз, Лебеденко — особой остроты не создавали. В целом у хозяев были более реальные шансы отличиться.

По интервью Горлова понятно, что «Торпедо» нулевой ничьей недовольно. А Меньщиков, наоборот, заметил, что его команда приобрела одно очко в копилку.

Кротов принес «Алании» ничью в Химках

«Химки» и «Алания» выдали довольно яркий первый тайм. Первыми ужалили гости. Гурциев из пределов штрафной послал мяч рядом со штангой, а с сочным ударом Хабалова со средней дистанции справился Обухов. Вскоре пришел черед Солдатенко показать свое мастерство. Ростислав не дал переиграть себя в ближнем бою Руденко, а чуть позже вытащил мяч из дальнего угла, не позволив отличиться Нетфуллину.

После перерыва гости вновь завладели мячом. Кротов требовал пенальти, утверждая, что Варатынов попал ему рукой в лицо. Арбитр показал: играем дальше. «Алания» нагнетала, пыталась что-то соорудить в атаке. Хозяева все чаще стали сбиваться на тактику мелкого фола.

Давление подопечных Олега Василенко вылилось в забитый гол на 58-й минуте. Да какой! Гурциев грудью обработал передачу Шавлохова с левого фланга и от радиуса штрафной с левой ноги мощно пробил в левый от себя угол. 0:1.

«Химкам» потребовалось всего три минуты, чтобы восстановить статус-кво. И здесь нужно говорить об ошибке Солдатенко, который не справился с ударом Руденко из-под защитника с острого угла. 1:1. Поймав кураж, хозяева вскоре развили успех. Степанов, получив пас на краю штрафной, с левой ноги поразил ближнюю «девятку»! Игра раскрылась, и тут свое веское слово сказал арендованный у «Пари НН» опытный Кротов. Вячеслав с правой ноги пробил по обводящей траектории — точно под штангу! 2:2. Четыре гола за 18 минут!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246405&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Концовка матча осталась за командой Андрея Талалаева. Хозяева интересно комбинировали, не сбивались на навал, однако счет остался прежним.

Ничья позволила «Алании» выйти в единоличные лидеры турнира. «Химки» делят третье-четвертое места с «Акроном».

Щербаченко: — Василенко выставил довольно своеобразный атакующий вариант на эту игру. Машуков остался в запасе, а в старте вышли Кротов. Гиоргобиани, Гурциев и Царукян. Эту четверку поддерживал Засеев. Поначалу гости выглядели конструктивнее, много владели мячом. Но «Химки» мне все же показались конкретнее, особенно по второй половине первого тайма. Солдатенко пару раз выручил «барсов». Видно, что соперники здорово изучили друг друга.

После перерыва одной из самых заметных фигур на поле был Гурциев. Забил, не использовал свой шанс, принял участие в потасовке. Был заменен. В общем, полный набор. Гол Руденко — конечно, ошибка Солдатенко. Но такие ляпы случаются в холодную погоду. После красивого гола Степанова мне показалось, что «Химки» своего уже не упустят.

Однако сказалось мастерство Кротова. «Барсы» хорошо разыграли угловой. Прекрасное исполнение, хотя замечу, что изначально форвард неудачно принял мяч. Но сориентировался и забил. В концовке хозяева были поближе к третьему голу. Возможно, в ворота гостей стоило поставить пенальти за попадание мяча в руку. Повторы четкого ответа не дают.

Парфенов — журналисту: «Может, это вы нас прокляли?»

«Кубань» вырвала победу у «Родины» — 1:0. Краснодарцы впервые выиграли под руководством Вадима Евсеева. Матч получился малособытийным. По сути, команды создали лишь по одному моменту. В первом тайме Тимошенко после выверенного паса Гордюшенко зарядил в перекладину. Желто-зеленые провели свою самую опасную атаку на 91-й минуте. И она оказалась голевой. Лаук после подачи Смирнова с левого фланга неотразимо головой пробил в правый от себя угол. 1:0.

«Родина» буксует. У команды Дмитрия Парфенова одна победа в последних пяти турах.

— Что с реализацией у вашей команды? В последних турах «Родина» забивает немного, — спросили Парфенова на пресс-конференции.

— И что — нам надо было сегодня пять забить? Есть соперник, который к нам готовился. Моменты у нас были?

— Были.

— Ну вот. Страшно, когда моментов нет. Считаю, нам надо было решать все в первом тайме. Конечно, мы хотим забить, но… Работать надо, дорожить шансами, вернуть фарт.

— Может, вас кто-то проклял?

— Я не знаю. Может, вы [прокляли]?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=744bd5b2df3ba0f4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&id=456246392&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — Такие матчи едва ли могут радовать болельщиков. Даже комментатор встречи в какой-то момент не выдержал и сказал в эфире: «Уже 20 минут не о чем говорить…» Согласен с ним. Мало идей, мало осмысленных атак, минимум моментов. Такие матчи не способствуют повышению имиджа «лучшей лиги мира».

В составе «Кубани» выделялись Левин и Абдоков. Но их креатива все-таки не хватает, чтобы команда дома играла с позиции силы. Я всегда стараюсь искать в ФНЛ позитив, что-то подсвечиваю. Но в данном случае поводов для оптимизма, увы, мало. К краснодарцам вопросов меньше. Они внизу таблицы, давит на них результат. А вот что происходит с «Родиной», которую называли одним из фаворитов турнира? Нет высокого прессинга. Нет давления. Мало интересных ходов впереди, хотя в распоряжении тренерского штаба есть Калмыков, Тимошенко, Турищев.

Не совсем понял, почему на 55-й минуте Парфенов поменял Гордюшенко на Бакаева. Считаю, Астемир, как всегда, был достаточно полезен. Он-то как раз и пытался хоть что-то завязать впереди. Но, похоже, наставники «Родины» предъявляют к нему какие-то очень высокие требования. По их мнению, он должен быть на голову сильнее остальных? Не знаю… Во всяком случае, было видно, что атакующий хавбек недоволен тем, что его убрали с поля. Это уже говорит о неких шероховатостях в коллективе. Парфенову нужно срочно приводить микроклимат в порядок. Может быть, стоит попытаться совместить на поле двух квалифицированных исполнителей — Гордюшенко и Бакаева?

Забавно, что как только комментатор в эфире сказал, что «Волгарь» забил «КАМАЗу» и отправил «Кубань» на последнее место, краснодарцы провели результативную атаку. (Смеется.) Во втором тайме хозяева играли лучше москвичей и вырвали драгоценные три очка.

Хет-трик Окоронкво за 28 минут

В Туле «Арсенал» смял «Сокол» — 3:0. Все было решено уже к 28-й минуте. Арендованный у «Краснодара» Окоронкво оформил хет-трик. 20-летний нигериец сначала оказался первым на добивании и заковырял мяч в сетку с двух метров. Затем четко реализовал пенальти. Наконец, воспользовался отскоком от спины защитника саратовцев и вновь не оплошал, оказавшись самым расторопным в чужой вратарской. Таким образом, Окоронкво сравнялся по забитым мячам с нападающим «Родины» Тимошенко — у обоих по семь голов.

«Арсенал» мог победить и крупнее. После перерыва гостей трижды выручил Косаревский.