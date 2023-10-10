Новым тренером «Родины» стал человек из «Барселоны»
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Испанский специалист Франк Артига возглавил московский футбольный клуб «Родина», сообщается в Telegram-канале команды Первой лиги.
РодинаФНЛ: таблица и календарь
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Испанский специалист Франк Артига возглавил московский футбольный клуб «Родина», сообщается в Telegram-канале команды Первой лиги.
Во вторник стало известно, что Дмитрий Парфенов покинул должность главного тренера «Родины». Он работал в команде с 2022 года.
Ранее 47-летний Артига возглавлял «Родину-2». Под его руководством в прошлом сезоне команда стала бронзовым призером третьей группы ФНЛ-2. Также Артига более 10 лет работал в системе испанской «Барселоны».
«Мы приветствуем Франка Артигу на новом посту и желаем команде под его руководством плодотворной и успешной работы!» — написано в заявлении «Родины».
В текущем чемпионате команда одержала 4 победы в 13 матчах и идет на 11-м месте.