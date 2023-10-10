Новым тренером «Родины» стал человек из «Барселоны»

Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow

Во вторник стало известно, что Дмитрий Парфенов покинул должность главного тренера «Родины». Он работал в команде с 2022 года.

Ранее 47-летний Артига возглавлял «Родину-2». Под его руководством в прошлом сезоне команда стала бронзовым призером третьей группы ФНЛ-2. Также Артига более 10 лет работал в системе испанской «Барселоны».

«Мы приветствуем Франка Артигу на новом посту и желаем команде под его руководством плодотворной и успешной работы!» — написано в заявлении «Родины».