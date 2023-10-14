Битва Бердыева и Зырянова, дебют тренера из структуры «Барселоны» в «Родине». Превью 14-го тура Первой лиги

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 14, 14.10.2023, 16:00 Динамо Мх - Черноморец -

Махачкалинцы, уступившие в прошлом туре первое место, примут «Черноморец», который в этом сезоне уже дважды отнимал очки у лидеров таблицы — «Акрона» (0:0) и «Алании» (1:1). Команда Константина Зырянова проводит чемпионат довольно ровно, но ей явно не хватает побед. При этом чего у «моряков» не отнять, так это неуступчивый характер. Тут чувствуется рука главного тренера — команда Зырянова проиграла лишь дважды в сезоне, и это лучший показатель во всей лиге. Аналогичная ситуация в ФНЛ только у «Алании», возглавляющей турнирную таблицу.

А что «Динамо»? Коллектив Курбана Бердыева допустил осечку в прошлом туре, уступив тольяттинскому «Акрону». Помимо поражения в этом матче, махачкалинцы еще и упустили лидерство. Впереди больше половины чемпионата, но звоночек для такой амбициозной команды тревожный.

Нас ждет не только интересное тренерское противостояние, но и дуэль двух классных голкиперов. Первый номер «Черноморца» Даниил Фролкин пропускает в среднем по голу за игру и в важные моменты любит выручать команду. А вот Давид Волк еще в прошлом сезоне выступал во втором австрийском дивизионе за «Хорн», а сейчас имеет хорошую статистику в Первой лиге. Вратарь махачкалинской команды пропустил всего шесть мячей в 13 турах и семь раз сыграл на ноль.

Курбан Бердыев | Источник: ФК «Динамо» Махачкала

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 14, 14.10.2023, 17:00 Алания - Ленинградец -

Команда из Владикавказа набрала мощный ход на старте — шесть побед в восьми турах. Вот только потом неожиданно забуксовала, взяв три очка в последних пяти встречах. В октябре «Алания» еще не побеждала, но удивительным образом идет на первом месте в чемпионате. Правда, плотность в турнирной таблице сейчас настолько велика, что лидер может меняться каждый тур. Главная проблема для поклонников клуба — домашний стадион. «Алания» вынуждена проводить игры в Грозном, пока арена находится на реконструкции.

Матч с «Ленинградцем» — отличный шанс упрочить лидерство в таблице. Однако соперник не выглядит явным аутсайдером. Да, положение дел у коллектива пока удручающее, но опять же, говоря про плотность в таблице, ничего еще не потеряно. Разница между 16-м местом, где сейчас находится «Ленинградец», и 7-м — всего четыре очка. Посмотрим, сможет ли коллектив из Ленинградской области удержать грозную атаку «Алании» во главе с Вячеславом Кротовым.

Франк Артига | Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow

Футбол Первый дивизион 2023/2024 Тур 14, 14.10.2023, 20:00 Родина - Акрон -

Пожалуй, самая интересная вывеска 14-го тура, все матчи которого, кстати, буду сыграны в один день. «Родина» громко начала сезон с 4:0 над «Соколом», а потом ни разу не победила в пяти встречах. Дальше, как казалось, дела пошли на поправку — уверенные 4:1 над «Нефтехимиком» и 2:0 над «Торпедо», а потом — черная полоса. Всего одна победа в последних пяти турах и резкое падение на 11-е место в таблице. После этого из команды ушел Дмитрий Парфенов.

Теперь новую главу в истории московского клуба будет писать испанец Франк Артига. Специалист, работавший в структуре «Барселоны» и воспитавший Ансу Фати, Гави и других молодых звезд, до этого возглавлял дубль «Родины». С основой тренер работает всего несколько дней, поэтому пока сложно предугадать выбор схемы и стартового состава. «Родина-2» под его руководством действовала с ромбом в центре — вполне возможно, что испанец применит эту же тактику против «Акрона».