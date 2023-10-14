«Среди нас нет Сулейманов Керимовых». В Махачкале готовят команду для Премьер-лиги

Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)

«Где-то возле Каспия миражи, мировые звезды в футбольном клубе “Анжи”. Если ты противник, то паникуй. Если ты с нами, кайфуй, кайфуй», — распевали несколько лет назад фанаты дагестанского клуба. В начале 2010-х «Анжи» претендовал на золото чемпионата, играл в еврокубках и подписывал по-настоящему больших игроков. Теперь главная команда региона — махачкалинское «Динамо». У нее запутанное прошлое, но весьма перспективное будущее. В руководстве клуба — легендарные менеджеры РПЛ: президент — Гаджи Гаджиев (тренер с 50-летним опытом), гендиректор — Шамиль Газизов (экс-руководитель «Уфы» и «Спартака») и главный тренер — Курбан Бердыев (автор двух чемпионств «Рубина» в 2008-м и 2009-м).

На обломках «Анжи»

Первый дагестанский футбольный проект с большими амбициями просуществовал относительно недолго, но успел запомниться болельщикам. «Анжи» возник в 1991-м, а спустя пять лет дошел до четвертьфинала Кубка России, обыграв по ходу будущего чемпиона — «Аланию». Еще через три года клуб пробился в высшую лигу, где по итогам первого сезона занял четвертое место и обеспечил себе место Кубке УЕФА. В те годы команду тренировал Гаджи Гаджиев, до этого занимавший в основном посты помощников в сборных СССР и России.

Его махачкалинские успехи заметили — и Гаджиев уехал тренировать сначала в Самару, потом в Раменское. В 2010-м он вернулся в «Анжи» и застал самые щедрые времена в истории местного футбола — когда клуб купил бизнесмен Сулейман Керимов. В Махачкалу приехали звезды — чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос (свободный агент), нападающий «Интера» Самуэль Это’О (27 млн евро), защитник «Челси» Юрий Жирков (11 млн евро) и другие. Керимов разбрасывался деньгами два с половиной года и, по данным Transfermarkt, за это время на новичков потратил 187,3 млн евро. На зарплаты тоже уходило много — к примеру, Это’О получал 20,5 млн евро в год без учета бонусов. Пригласил Керимов и топ-тренера — в 2012-м в Дагестан приехал голландец Гус Хиддинк.

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Дивиденды в виде трофеев получились скромные — особенно на фоне объема инвестиций. В 2012-м «Анжи» стал пятым, через год взял бронзу и сыграл в финале Кубка России, а еще дважды выходил в ⅛ финала Лиги Европы. Но в августе 2013-го руководство объявило о смене вектора развития: бюджет схлопнулся до $50−70 млн в год, а от дорогостоящих легионеров отказались. Вскоре тренером в очередной раз стал Гаджи Гаджиев, который не спас «Анжи» от вылета. В 2015-м клуб вернулся в Премьер-лигу, но на титулы больше не претендовал. Через три года махачкалинцы проиграли в стыках «Енисею» из Красноярска, но из-за ликвидации пермского «Амкара» сохранили место в РПЛ. Решение приняли незадолго до старта нового сезона, так что «Анжи» выступал в высшем дивизионе с бюджетом под Первую лигу. Очередной вылет был неминуем. Из-за долгов (летом 2019-го генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщал о сумме в 350 млн руб.) команда попала сразу в третий по силе дивизион. А год назад клуб лишился лицензии РФС и был ликвидирован.

«Однозначно говорить “неэффективно” применительно к тому, как управлялся “Анжи”, — это слишком грубо, — рассуждает в интервью “Ведомости. Спорту” Гаджи Гаджиев. — Если бы он неэффективно управлялся, сюда бы не приехали большие игроки, не было бы третьего места в РПЛ и финала Кубка России, не построили бы стадион, не создали бы академию. Хотя в последние годы — да, управлялся неэффективно. Как говорит Ицхак Адизес (израильский и американский предприниматель. — “Ведомости. Спорт”), чем стремительнее структура развивается, тем быстрее она рушится, а эффективность — это соответствие вложенных ресурсов и результатов. В 2000-м “Анжи” тратил порядка $5 млн, а в начале нулевых, когда был достигнут примерно тот же результат, клуб расходовал в 30−40 раз больше. Но говорить о том, что они совсем плохо работали, нельзя».

Люди из РПЛ

Поднимать дагестанский футбол вновь призван Гаджи Гаджиев. В мае 2019 г. он стал одним из соучредителей нового клуба — «Махачкала», который тогда же заявили во Вторую лигу. В первом сезоне в зоне «Юг» пересеклись сразу три команды из одного города: «Махачкала», «Анжи» и «Легион-Динамо». По отдельности они выступали плохо, ходили слухи о возможном объединении, но его не дождались. Зато случились переименования: в 2021-м «Махачкала» стала правопреемником «Динамо» — клуба, представлявшего Дагестан еще в чемпионате СССР. Команда взяла раскрученный бренд, а «Легион-Динамо», наоборот, его лишился (теперь это просто «Легион»). За сменой названия последовали и победы: по итогам сезона 2021/22 клуб вышел в Первую лигу. Там «Динамо» цеплялось за пятую строчку, которая при удачном раскладе могла вывести команду в стыки. В итоге махачкалинцы финишировали на восьмом, но в текущем розыгрыше идут в группе лидеров. Прогресс на поле связывают с приходом новых людей. В межсезонье гендиректором «Динамо» стал Шамиль Газизов, а тренером — Курбан Бердыев.

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«Гаджи Муслимович пригласил меня, когда еще шел прошлый чемпионат, — рассказывает “Ведомости. Спорту” Шамиль Газизов. — Тогда я попросил его подождать, когда закончится [сезон], после чего принял предложение. Мне нравится проект, как он движется. Глава республики очень сильно нас поддерживает. Я шел многому учиться: работая с Гаджи Муслимовичем, смотришь на футбол по-другому. Для меня это большой опыт. Надеюсь, я хороший ученик. За это обычно надо платить, а тут мне платят».

Хотя Газизова и Бердыева представили почти синхронно, новый гендиректор успел поучаствовать в переговорах с тренером. Приглашение столь известного специалиста в провинциальную команду Первой лиги многих удивило. К тому же, как утверждал в интервью СЭ Гаджиев, стороны подписали бессрочный контракт. А в беседе с «Ведомости. Спортом» он добавил, что зарплата Бердыева многократно ниже, чем-то, к чему тренер привык в РПЛ. По словам Газизова, главной мотивацией Бердыева стали не деньги, а желание строить новый футбольный проект на отдаленную перспективу. «Курбан Бекиевич проехал уже несколько городов Дагестана: был в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте. Он провел мастер-классы, общался с детским тренерами. Работа только начинается», — объясняет гендиректор «Динамо».

«Достойные возможности»

Сейчас Гаджиев, Газизов и Бердыев — главные звезды махачкалинского клуба. В составе знакомых фамилий не так много, хотя у некоторых игроков есть опыт Премьер-лиги. Один из самых заметных — ангольский полузащитник Эгаш Касинтура, который дебютировал в большом профессиональном футболе только 2021-м в «Уфе», а до этого выступал за мини-футбольную «Новую генерацию» из Сыктывкара. Кроме того, вратарь Евгений Гошев провел несколько сезонов в «Оренбурге», а воспитанник ЦСКА Сердер Сердеров был на виду в «Анжи» еще 10 лет назад. Также с февраля за «Динамо» играет белорусский полузащитник Руслан Лисакович, младший брат Виталия (сейчас в «Рубине») и Дмитрия (выступает на родине).

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Общая стоимость текущего состава, по оценке Transfermarkt, — 6,3 млн евро. Это 12-й результат лиги, где в лидерах по данному показателю — «Торпедо» (13,3 млн евро), «Химки» (11,6 млн) и «Алания» (10,6 млн). Всех новичков «Динамо» получило либо бесплатно, либо по аренде. Но, по словам Газизова, текущая трансферная политика не означает, что у клуба нет денег.

«Наши возможности — достойные, хотя и скромные, — подчеркивает он. — Это не значит, что мы всегда будем брать в команду только свободных агентов. Впереди еще зимнее трансферное окно, и мы надеемся, что там сможем хорошо поработать. Ну и к тому же команда у нас сбалансированная. Это видно по результатам».

Местных футболистов в «Динамо» пока не так много. Периодически на поле выходят разве что опорник Залимхан Юсупов, полузащитник Алимхан Зайнивов и игрок группы атаки Ражаб Магомедов — все они начинали в дагестанских футбольных академиях. При этом у «Динамо» во Второй лиге играет также молодежка, а в школе занимаются 200 ребят.

«Несколько наших воспитанников — после травмы, поэтому их нет в составе, — объясняет президент “Динамо”. — Например, Абакару Гаджиеву оперировали позвоночник. Он был нашим основным игроком. Или Шамиль Исаев — после травмы у него небольшой спад. В обойме есть еще несколько молодых футболистов. Конкуренция будет расти, но наши ребята через год-полтора ее выдержат. Впрочем, приоритет своим будет отдаваться только в том случае, если они играют не хуже других футболистов».

Что касается финансовых возможностей, то летом 2023-го «Чемпионат» оценивал бюджет «Динамо» на сезон 2022/23 в 600 млн руб. В клубе комментировать эту цифру «Ведомости. Спорту» отказались. Газизов, работавший в чемпионате 2022/23 в Первой лиге в «Уфе», называл в разные периоды сезона цифры от 450 млн до 200 млн руб. И на фоне сокращения финансирования команда вылетела в третий по силе дивизион. В Махачкале, по словам Шамиля Газизова, такой сценарий вряд ли возможен. Бюджет клуба он назвал скромным, но деньги есть.

«Наш ресурс тихо-тихо увеличивался, — говорит Гаджиев. — Он начинался с того, что мы за свои деньги финансировали команду: я, Будун Будунов (экс-игрок “Анжи”, ныне замминистра спорта Дагестана. — “Ведомости. Спорт”), Муслим Гиндиев (исполнительный директор “Дагнефти”), Зайдин Джамбулатов (ректор ДагГАУ). На первых порах доля наших вложений была 100%, потом она стала сокращаться — среди нас нет Сулейманов Керимовых, и больше 20 млн руб. в год мы позволить себе не могли».

По словам Гаджиева, со временем на проект обратили внимание республиканские власти, заинтересованные в развитии не только профессионального, но детско-юношеского футбола. В итоге было подписано четырехстороннее соглашение между регионом, Минспортом РФ, РФС и местной федерацией футбола.

Команда финансируется в том числе из местного бюджета по инициативе главы республики Сергея Меликова. Его отец в советские годы играл за махачкалинский клуб, поэтому руководитель региона заинтересован в развитии проекта. Срок полномочий Меликова истекает в 2026-м, но может прерваться в любой момент. Неизвестно, будет ли так щедр его преемник. Что касается коммерческих спонсоров, то «Динамо», в частности, сотрудничает с «Дагнефтью» — дочерней фирмой «Роснефти». Корпорация давно финансирует профессиональные спортивные клубы, в частности с лета 2023 г. стала генеральным партнером тульского «Арсенала».

Выбор арены

«Динамо» унаследовало у «Анжи» и главный спортивный объект региона. Клуб-предшественник принимал соперников по РПЛ в соседнем Каспийске на «Анжи-арене» (раньше называлась «Хазар») вместимостью в 24 000 зрителей. «Динамо» играло на ней в прошлом сезоне, но в этом заявило как резервную площадку. Основной стал обновленный стадион «Труд» (до недавнего времени носил имя Елены Исинбаевой) на 5000 мест. Перед стартом чемпионата там постелили новый искусственный газон и установили мультимедийные табло. При этом крупнейшую городскую арену — стадион «Динамо» (вмещает 15 000) отдали «Легиону».

Как показали первые матчи сезона, «Труд» для команды и ее болельщиков слишком мал. 18 сентября «Динамо» принимало «Аланию», и эту встречу провели в Каспийске. Тогда на «Анжи-арене» собралось 10 000 зрителей. В следующем туре в гости приехал саратовский «Сокол», и этот матч привлек всего на 1000 меньше.

«Болельщики “Динамо” и “Анжи” — они все болеют за Дагестан, — говорит Газизов. — Недавние матчи подтверждают, что интерес к футболу в республике огромный. 10 000 зрителей на домашнем матче — большой показатель для Первой лиги. И это только начало. Если говорить о перспективах выхода в РПЛ, то в “Анжи-арену” нужно вложить определение усилия и деньги, чтобы получить лицензию РФС. С полем все в порядке. Речь о СКУДах (система контроля управления доступом. — “Ведомости. Спорт”), Fan ID и определенных косметических моментах».

Об адаптации под требования РПЛ ранее рассуждал и Гаджи Гаджиев, когда в конце прошлого сезона обсуждались шансы на выход команды в Премьер-лигу. В интервью «Евро-футбол.ру» президент клуба напомнил, что стадион не принадлежит «Динамо» и владельцев нужно убедить установить системы, необходимые для Fan ID. «Сейчас расценки еще выросли. В прошлом году это стоило 25 млн руб., сейчас цена, видимо, будет составлять 50−60 млн», — утверждал тогда Гаджиев.