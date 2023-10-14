«КАМАЗ» разгромил «Шинник» в матче Первой лиги

Источник: Соцсети "КАМАЗа"

Встреча, прошедшая в субботу в Набережных Челнах, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Дамир Таликин (2-я и 27-я минуты), еще по мячу забили Руслан Куль (51) и Борис Фартуна (62).

В другом матче саратовский «Сокол» дома сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:2, ведя в два мяча по ходу игры. На голы Артема Молодцова (23) и Данилы Ежкова (41) гости ответили мячами Данила Липового (44) и Максима Петрова (63).