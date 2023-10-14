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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«КАМАЗ» разгромил «Шинник» в матче Первой лиги

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов разгромил на своем поле ярославский «Шинник» в матче 14-го тура Первой лиги России.

КАМАЗ
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Источник: Соцсети "КАМАЗа"

Встреча, прошедшая в субботу в Набережных Челнах, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Дамир Таликин (2-я и 27-я минуты), еще по мячу забили Руслан Куль (51) и Борис Фартуна (62).

В другом матче саратовский «Сокол» дома сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:2, ведя в два мяча по ходу игры. На голы Артема Молодцова (23) и Данилы Ежкова (41) гости ответили мячами Данила Липового (44) и Максима Петрова (63).

«Шинник» идет на пятом месте в таблице Первой лиги с 20 очками. «КАМАЗ» набрал 19 очков, догнал «Сокол», теперь эти команды вместе со «СКА-Хабаровском» и тульским «Арсеналом» делят места с седьмого по десятое. «Нефтехимик» набрал 16 очков и занимает 14-ю строчку.

КАМАЗ
4:0
Первый тайм: 2:0
Шинник
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