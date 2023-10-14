Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Болгария
Литва
02
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Словения
Финляндия
20
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Казахстан
Футбол. Сборные
22:00
США
Германия
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Енисей
10
Футбол. Первая лига
17:30
Кубань
Торпедо
21
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Ленинградец
10
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Украина
Северная Македония
20
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Северная Ирландия
Сан-Марино
30
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Черноморец
10
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Волгарь
10
Футбол. Сборные
16:00
Сантос U20
Россия U21
46
Футбол. Первая лига
14:00
КАМАЗ
Шинник
40
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Нефтехимик
22
Футбол. Первая лига
11:30
СКА-Хабаровск
Арсенал
11
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
18:00
Химки
Енисей
10
17:30
Кубань
Торпедо
21
17:00
Алания
Ленинградец
10
16:00
Динамо Мх
Черноморец
10
16:00
Тюмень
Волгарь
10
14:00
КАМАЗ
Шинник
40
14:00
Сокол
Нефтехимик
22
11:30
СКА-Хабаровск
Арсенал
11
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
19:38 (мск), источник: Sport24

Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Черноморца» благодаря пенальти на 93-й минуте

Махачкалинское «Динамо» одолело «Черноморец» в игре 14-го тура Мелбет — Первой лиги.

Динамо Мх
ЧерноморецФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: vk.com/fcdmx

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 93-й минуте с пенальти забил Зелимхан Юсупов.

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на первое место в турнирной таблице с 27 очками. «Черноморец» имеет в активе 17 очков и идет 13-м.

В другом матче игрового дня «Тюмень» дома одолела «Волгарь» со счетом 1:0 благодаря голу Ильи Порохова.

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 0:0
Черноморец
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянка, улетевшая работать в Китае: «Это похоже на рабство. Я так не могу. С утра до вечера»
«Ни стыда, ни совести». Россиянка в откровенном купальнике показала соблазнительную фигуру на отдыхе в Турции
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь