Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Черноморца» благодаря пенальти на 93-й минуте
Махачкалинское «Динамо» одолело «Черноморец» в игре 14-го тура Мелбет — Первой лиги.
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Махачкалинское «Динамо» одолело «Черноморец» в игре 14-го тура Мелбет — Первой лиги.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 93-й минуте с пенальти забил Зелимхан Юсупов.
Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на первое место в турнирной таблице с 27 очками. «Черноморец» имеет в активе 17 очков и идет 13-м.
В другом матче игрового дня «Тюмень» дома одолела «Волгарь» со счетом 1:0 благодаря голу Ильи Порохова.