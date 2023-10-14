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10
16:00
Тюмень
Волгарь
10
14:00
КАМАЗ
Шинник
40
14:00
Сокол
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20:00 (мск), источник: Sport24

Дубль Мосейчука на 89-й минуте принес «Кубани» победу над «Торпедо» в Первой лиге

Краснодарская «Кубань» на своем стадионе обыграла московское «Торпедо» в матче 14-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.

Торпедо
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Источник: vk.com/pfckuban

В середине второго тайма южане открыли счет — результативный удар удался Илье Мосейчуку. Концовка игры получилась огненной — на 88-й минуте отличился форвард «Торпедо» Илья Стефанович, но уже через минуту Мосейчук оформил дубль и принес победу «Кубани». В итоге 2:1 — второй выигрыш подряд команды Вадима Евсеева.

После этого матча «Кубань» занимает 17-е место в таблице Первой лиги (12 очков), «Торпедо» осталось на 11-й строчке (18 баллов).

Кубань
2:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
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