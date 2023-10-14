Дубль Мосейчука на 89-й минуте принес «Кубани» победу над «Торпедо» в Первой лиге
Краснодарская «Кубань» на своем стадионе обыграла московское «Торпедо» в матче 14-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
Торпедо
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Краснодарская «Кубань» на своем стадионе обыграла московское «Торпедо» в матче 14-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
В середине второго тайма южане открыли счет — результативный удар удался Илье Мосейчуку. Концовка игры получилась огненной — на 88-й минуте отличился форвард «Торпедо» Илья Стефанович, но уже через минуту Мосейчук оформил дубль и принес победу «Кубани». В итоге 2:1 — второй выигрыш подряд команды Вадима Евсеева.
После этого матча «Кубань» занимает 17-е место в таблице Первой лиги (12 очков), «Торпедо» осталось на 11-й строчке (18 баллов).