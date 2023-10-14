Дубль Мосейчука на 89-й минуте принес «Кубани» победу над «Торпедо» в Первой лиге

В середине второго тайма южане открыли счет — результативный удар удался Илье Мосейчуку. Концовка игры получилась огненной — на 88-й минуте отличился форвард «Торпедо» Илья Стефанович, но уже через минуту Мосейчук оформил дубль и принес победу «Кубани». В итоге 2:1 — второй выигрыш подряд команды Вадима Евсеева.