«Алания» выиграла у «Ленинградца» и поднялась на 1-е место в Первой лиге
«Алания» выиграла у «Ленинградца» в игре 14-го тура Мелбет — Первой лиги со счетом 1:0.
Алания
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«Алания» выиграла у «Ленинградца» в игре 14-го тура Мелбет — Первой лиги со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 65-й минуте забил Вячеслав Кротов.
Благодаря этой победе «Алания» поднялась на 1-е место в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками. Клуб из Владикавказа борется за первую строчку с махачкалинским «Динамо» (27 очков).
«Ленинградец» идет в зоне вылета, занимая 16-е место с 14 очками.