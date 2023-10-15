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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Чудина в добавленное время принес «Акрону» победу над «Родиной»

«Акрон» победил «Родину» в матче Первой лиги.

Родина
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» обыграл московскую «Родину» в матче 14-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на седьмой добавленной ко второму тайму минуте забил Иван Чудин. Начало матча между командами отложили на 40 минут из-за отсутствия пожарной машины на стадионе.

«Акрон» набрал 24 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Родина» (17 очков) занимает 12-ю строчку.

В следующем туре «Родина» 23 октября проведет домашний матч с махачкалинским «Динамо», «Акрон» в этот же день примет ярославский «Шинник».

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