Гол Чудина в добавленное время принес «Акрону» победу над «Родиной»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246430&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» обыграл московскую «Родину» в матче 14-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на седьмой добавленной ко второму тайму минуте забил Иван Чудин. Начало матча между командами отложили на 40 минут из-за отсутствия пожарной машины на стадионе.

«Акрон» набрал 24 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Родина» (17 очков) занимает 12-ю строчку.