Гол Чудина в добавленное время принес «Акрону» победу над «Родиной»
«Акрон» победил «Родину» в матче Первой лиги.
Родина
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«Акрон» победил «Родину» в матче Первой лиги.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» обыграл московскую «Родину» в матче 14-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на седьмой добавленной ко второму тайму минуте забил Иван Чудин. Начало матча между командами отложили на 40 минут из-за отсутствия пожарной машины на стадионе.
«Акрон» набрал 24 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Родина» (17 очков) занимает 12-ю строчку.
В следующем туре «Родина» 23 октября проведет домашний матч с махачкалинским «Динамо», «Акрон» в этот же день примет ярославский «Шинник».