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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» победил «Сокол» в матче Первой лиги, команды забили восемь мячей

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и саратовский «Сокол».

Енисей
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Источник: https://vk.com/fcenisey

Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко (Белореченск). «Енисей» одержал победу со счётом 5:3.

В начале встречи нападающий «Енисея» Андрей Окладников забил два мяча. Он отличился на 13-й и 18-й минутах. На 32-й минуте защитник хозяев Александр Масловский довёл счёт до разгромного. Через три минуты полузащитник Александр Ломакин забил четвёртый мяч «Енисея». В концовке первого тайма форвард гостей Данила Ежков отыграл один гол. На 57-й минуте Окладников оформил хет-трик. В дальнейшем в составе «Сокола» отличился Владлен Бабаев, и Ежков оформил дубль.

«Сокол» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 15 матчей. «Енисей» находится на 12-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Алания» (28).

Енисей
5:3
Первый тайм: 4:1
Сокол
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