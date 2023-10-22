«КАМАЗ» — «Химки»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 16.00 мск.

«Химки» под руководством Андрея Талалаева набрали 24 балла, занимая четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» с 19 очками располагается на седьмой строчке.