Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Брест
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Фрозиноне
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Кальяри
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
Химки
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волгарь
Алания
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
00
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Тюмень
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Альмерия
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Кубань
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Метц
Футбол. Зарубежный
18:30
Астон Вилла
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:30
Хайденхайм
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Ренн
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
13:30
Рома
Монца
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Алавес
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Сочи
14
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Атлетик
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Сокол
53
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
10:00
Енисей
Сокол
53
14.10
Родина
Акрон
01
14.10
Химки
Енисей
10
14.10
Кубань
Торпедо
21
14.10
Алания
Ленинградец
10
14.10
Динамо Мх
Черноморец
10
14.10
Тюмень
Волгарь
10
14.10
КАМАЗ
Шинник
40
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
15:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«КАМАЗ» — «Химки»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

22 октября «КАМАЗ» дома в городе Набережные Челны примет «Химки» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье.

КАМАЗ
ХимкиФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 16.00 мск.

«Химки» под руководством Андрея Талалаева набрали 24 балла, занимая четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» с 19 очками располагается на седьмой строчке.

В прошлом туре «КАМАЗ» разгромил «Шинник» со счетом 4:0, а подмосковная команда выиграла у «Енисея» (1:0).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь