Лидер Первой лиги «Алания» уступила аутсайдеру «Волгарю», «КАМАЗ» и «Химки» сыграли вничью
В воскресенье прошли очередные матчи 15-го тура первенства Первой лиги.
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ХимкиФНЛ: таблица и календарь
В воскресенье прошли очередные матчи 15-го тура первенства Первой лиги.
В Астрахани местный «Волгарь», занимающий последнее место в таблице, нанес поражение лидеру чемпионата «Алании». Команда Анвера Конеева выиграла со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Данил Кленкин.
В другом матче челнинский «КАМАЗ» на своем поле ушел от поражения в игре с «Химками». На голы подмосковного клуба в исполнении Александра Руденко и Бутты Магомедова хозяева ответили дублем Валентина Пальцева на последних минутах.