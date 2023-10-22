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18:36 (мск), источник: Sport24

Лидер Первой лиги «Алания» уступила аутсайдеру «Волгарю», «КАМАЗ» и «Химки» сыграли вничью

В воскресенье прошли очередные матчи 15-го тура первенства Первой лиги.

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Алания
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Источник: fcalania.ru

В Астрахани местный «Волгарь», занимающий последнее место в таблице, нанес поражение лидеру чемпионата «Алании». Команда Анвера Конеева выиграла со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Данил Кленкин.

В другом матче челнинский «КАМАЗ» на своем поле ушел от поражения в игре с «Химками». На голы подмосковного клуба в исполнении Александра Руденко и Бутты Магомедова хозяева ответили дублем Валентина Пальцева на последних минутах.

Волгарь
1:0
Первый тайм: 1:0
Алания
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