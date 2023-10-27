«Алания», лидирующая в Первой лиге, потеряла очки в матче с тульским «Арсеналом»

Первый мяч был забит на 25-й минуте, когда лучший бомбардир лиги Джонатан Окоронкво забил свой 10-й гол в текущем сезоне и вывел «Арсенал» вперёд. На 55-й минуте нападающий «Алании» Ислам Машуков установил окончательный счёт встречи.