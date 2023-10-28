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09:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «СКА-Хабаровска» победили «Ленинградец» в матче Первой лиги

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» переиграли «Ленинградец» в матче 16-го тура Первой лиги.

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Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

Встреча в Хабаровске закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей мячи забили Саид Алиев (4-я минута) и Тимофей Шипунов (40). Гол гостей на счету Владислава Микушина (32).

«СКА-Хабаровск» с 22 очками занимает седьмое место в таблице, «Ленинградец» (14 очков) идет на 16-й позиции.

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2:1
Первый тайм: 2:1
Ленинградец
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