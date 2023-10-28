«Акрон» возглавил таблицу Первой лиги
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл саратовский «Сокол» в матче 16-го тура Первой лиги.
АкронПервая лига: таблица и календарь
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл саратовский «Сокол» в матче 16-го тура Первой лиги.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Иван Чудин на 35-й минуте.
В следующем туре «Акрон» 6 ноября примет «Енисей», «Сокол» днем ранее в гостях сыграет с «Тюменью».
Тольяттинский клуб одержал четвертую победу подряд, набрал 30 очков и возглавил турнирную таблицу, «Сокол» (19 очков) идет 13-м.