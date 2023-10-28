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20:00 (мск), источник: Sport24

«Торпедо» не смогло обыграть «Шинник», «Родина» разгромила «Волгарь» в Первой лиге

Сегодня, 28 октября, проходят очередные матчи 16-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.

Торпедо
Шинник
Родина
ВолгарьПервая лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Торпедо"

В Ярославле местный «Шинник» спасся от поражения в игре против московского «Торпедо» — 1:1.

На гол автозаводца Георгия Гонгадзе (23-я минута) хозяева ответили точным выстрелом Артема Самсонова (79).

В параллельном матче московская «Родина» на выезде разгромила астраханский «Волгарь» — 4:0. В составе победителей дубль оформил Иван Тимошенко (4, 53), по одному голу на счету Максима Турищева (20) и Владислава Самко (90).

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Шинник
1:1
Первый тайм: 0:1
Торпедо
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