«Торпедо» не смогло обыграть «Шинник», «Родина» разгромила «Волгарь» в Первой лиге
Сегодня, 28 октября, проходят очередные матчи 16-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
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ВолгарьПервая лига: таблица и календарь
Сегодня, 28 октября, проходят очередные матчи 16-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
В Ярославле местный «Шинник» спасся от поражения в игре против московского «Торпедо» — 1:1.
На гол автозаводца Георгия Гонгадзе (23-я минута) хозяева ответили точным выстрелом Артема Самсонова (79).
В параллельном матче московская «Родина» на выезде разгромила астраханский «Волгарь» — 4:0. В составе победителей дубль оформил Иван Тимошенко (4, 53), по одному голу на счету Максима Турищева (20) и Владислава Самко (90).