«Торпедо» не смогло обыграть «Шинник», «Родина» разгромила «Волгарь» в Первой лиге

В Ярославле местный «Шинник» спасся от поражения в игре против московского «Торпедо» — 1:1.

В параллельном матче московская «Родина» на выезде разгромила астраханский «Волгарь» — 4:0. В составе победителей дубль оформил Иван Тимошенко (4, 53), по одному голу на счету Максима Турищева (20) и Владислава Самко (90).