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28 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги.

Химки
Динамо МхПервая лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Химки"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Первой лиги.

Встреча в Химках завершилась со счетом 1:0. На 86-й минуте мяч забил Равиль Нетфуллин.

«Химки», набрав 28 очков и опередив «Динамо», поднялись на четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Махачкалинский клуб с тем же числом очков располагается строчкой ниже. В следующем туре химчане 5 ноября в гостях сыграют с новороссийским «Черноморцем», команда Курбана Бердыева в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».

Химки
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
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