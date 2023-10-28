«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги
«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги.
Химки
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«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 1:0. На 86-й минуте мяч забил Равиль Нетфуллин.
«Химки», набрав 28 очков и опередив «Динамо», поднялись на четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Махачкалинский клуб с тем же числом очков располагается строчкой ниже. В следующем туре химчане 5 ноября в гостях сыграют с новороссийским «Черноморцем», команда Курбана Бердыева в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».