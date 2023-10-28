«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги.

«Химки», набрав 28 очков и опередив «Динамо», поднялись на четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Махачкалинский клуб с тем же числом очков располагается строчкой ниже. В следующем туре химчане 5 ноября в гостях сыграют с новороссийским «Черноморцем», команда Курбана Бердыева в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».