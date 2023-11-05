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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Надпись на футболке игрока «Тюмени»: если б в ФНЛ было легко, она бы называлась Медиалигой

Полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на матч с саратовским «Соколом» в футболке, сравнивающей Мелбет Первую лигу с Медиалигой.

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Источник: Кадр из трансляции
Футбол

Первая лига 2023/2024
Тур 17, 5.11.2023, 11:30

Тюмень2Сокол0

Полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на матч с саратовским «Соколом» в футболке, сравнивающей Мелбет Первую лигу с Медиалигой. Встреча проходит в рамках 17-го тура Первой лиги.

«Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой», — написано на футболке.

Права на Дениса Самойлова принадлежат красноярскому «Енисею». В «Тюмени» он играет на правах аренды. В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за «Тюмень» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.

На 38-й минуте матча голкипер саратовской команды Пётр Косаревский получил красную карточку, после чего нападающий «Тюмени» Илья Порохов не реализовал пенальти. На 64-й минуте тюменцы все-таки открыли счет, отличился полузащитник Иван Маркелов.

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