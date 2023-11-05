Надпись на футболке игрока «Тюмени»: если б в ФНЛ было легко, она бы называлась Медиалигой

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Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 17, 5.11.2023, 11:30 Тюмень 2 Сокол 0

Полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на матч с саратовским «Соколом» в футболке, сравнивающей Мелбет Первую лигу с Медиалигой. Встреча проходит в рамках 17-го тура Первой лиги.

«Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой», — написано на футболке.

Права на Дениса Самойлова принадлежат красноярскому «Енисею». В «Тюмени» он играет на правах аренды. В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за «Тюмень» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.