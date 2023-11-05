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14:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тюмень» победила «Сокол» в матче Первой лиги

Футболисты «Тюмени» обыграли «Сокол» в матче Первой лиги.

Тюмень
СоколПервая лига: таблица и календарь
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Источник: Кадр из трансляции

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Футболисты «Тюмени» дома обыграли саратовский «Сокол» в матче 17-го тура Первой лиги.

Встреча в Тюмени завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Иван Маркелов (64-я минута) и Илья Порохов (82). На 43-й минуте Прохоров не реализовал пенальти.

На 38-й минуте встречи прямую красную карточку получил голкипер «Сокола» Петр Косаревский.

«Тюмень» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка. «Сокол» (19) занимает 14-е место.

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2:0
Первый тайм: 0:0
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