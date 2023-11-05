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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» обыграли «Черноморец» и поднялись на второе место в Первой лиге

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «Химки».

Черноморец
ХимкиПервая лига: таблица и календарь
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Источник: РФС

Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:1.

Уже на 14-й минуте команда Константина Зырянова осталась вдесятером. С поля был удалён защитник Денис Фомин. На 31-й минуте капитан «Химок» Равиль Нетфуллин вывел свою команду вперёд. Однако спустя четыре минуты хозяева поля сравняли счёт. Отличился полузащитник Шамиль Саадуев. Перед перерывом красную карточку получил игрок «Химок» Хетаг Хосонов. Во втором тайме подопечные Андрея Талалаева смогли ещё дважды поразить ворота Даниила Фролкина. На 72-й минуте Аршак Корян реализовал пенальти, а на 90+1 минуте форвард Тимур Касимов забил третий гол.

После этой победы в активе «Химок» стало 31 очко. Команда поднялась на втрое место в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» с 18 очками расположился на 15-м месте.

Черноморец
1:3
Первый тайм: 0:0
Химки
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