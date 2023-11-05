«Химки» обыграли «Черноморец» и поднялись на второе место в Первой лиге

Уже на 14-й минуте команда Константина Зырянова осталась вдесятером. С поля был удалён защитник Денис Фомин. На 31-й минуте капитан «Химок» Равиль Нетфуллин вывел свою команду вперёд. Однако спустя четыре минуты хозяева поля сравняли счёт. Отличился полузащитник Шамиль Саадуев. Перед перерывом красную карточку получил игрок «Химок» Хетаг Хосонов. Во втором тайме подопечные Андрея Талалаева смогли ещё дважды поразить ворота Даниила Фролкина. На 72-й минуте Аршак Корян реализовал пенальти, а на 90+1 минуте форвард Тимур Касимов забил третий гол.