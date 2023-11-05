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Футбол. Первая лига. Все результаты
18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче Первой лиги

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче 17-го тура Первой лиги.

Динамо Мх
НефтехимикПервая лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Встреча в Каспийске закончилась победой «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нигерийский нападающий Самину Абдуллахи (67-я минута).

«Динамо» (31 очко) занимает третье место в турнирной таблице, «Нефтехимик» (19) идет на 13-м месте.

В другом матче подмосковные «Химки» в гостях обыграли новороссийский «Черноморец» со счетом 3:1.

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 0:0
Нефтехимик
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