Махачкалинское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче Первой лиги
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче 17-го тура Первой лиги.
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НефтехимикПервая лига: таблица и календарь
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче 17-го тура Первой лиги.
Встреча в Каспийске закончилась победой «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нигерийский нападающий Самину Абдуллахи (67-я минута).
«Динамо» (31 очко) занимает третье место в турнирной таблице, «Нефтехимик» (19) идет на 13-м месте.
В другом матче подмосковные «Химки» в гостях обыграли новороссийский «Черноморец» со счетом 3:1.