«Арсенал» победил «Родину» в Первой лиге

Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 62-й минуте забил Кирилл Большаков.

«Арсенал», набравший 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда не проигрывает в Первой лиге на протяжении восьми матчей. «Родина» с 21 очком идет на 11-й строчке. В следующем туре туляки 13 ноября на выезде сыграют против саратовского «Сокола», столичная команда днем ранее примет новороссийский «Черноморец».