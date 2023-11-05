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20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» победил «Родину» в Первой лиге

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московскую «Родину» в матче 17-го тура Первой лиги.

Арсенал
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Источник: https://vk.com/pfcarsenaltula

Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 62-й минуте забил Кирилл Большаков.

«Арсенал», набравший 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда не проигрывает в Первой лиге на протяжении восьми матчей. «Родина» с 21 очком идет на 11-й строчке. В следующем туре туляки 13 ноября на выезде сыграют против саратовского «Сокола», столичная команда днем ранее примет новороссийский «Черноморец».

В другом матче дня краснодарская «Кубань» на выезде со счетом 1:0 обыграла петербургский «Ленинградец».

Арсенал
1:0
Первый тайм: 0:0
Родина
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