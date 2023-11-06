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17:26 (мск), источник: Sport24

«Акрон» выиграл пятый матч подряд и возглавил таблицу Первой лиги

«Акрон» выиграл у «Енисея» в матче 17-го тура Мелбет — Первой лиги.

Акрон
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Источник: vk.com/fcakron

Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей по голу забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев.

Эта победа стала для «Акрона» пятой подряд в Первой лиге. Тольяттинский клуб возглавил турнирную таблицу с 33 очками, обойдя махачкалинское «Динамо», «Химки» (по 31 очку) и «Тюмень» (32). «Енисей» идет на 9-й строчке.

Акрон
3:1
Первый тайм: 2:1
Енисей
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