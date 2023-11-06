«Акрон» выиграл пятый матч подряд и возглавил таблицу Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей по голу забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев.

Эта победа стала для «Акрона» пятой подряд в Первой лиге. Тольяттинский клуб возглавил турнирную таблицу с 33 очками, обойдя махачкалинское «Динамо», «Химки» (по 31 очку) и «Тюмень» (32). «Енисей» идет на 9-й строчке.