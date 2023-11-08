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20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» утвердило нового главного тренера

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» утвердил Артема Горлова на посту главного тренера команды, сообщается в соцсетях автозаводцев.

ТорпедоПервая лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

Горлов исполнял обязанности главного тренера «Торпедо», выступающего в Первой лиге, с начала октября после увольнения испанского специалиста Пепа Клотета.

До этого российский специалист тренировал «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, красноярский «Енисей» и «Нижний Новгород».

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