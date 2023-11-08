«Торпедо» утвердило нового главного тренера
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» утвердил Артема Горлова на посту главного тренера команды, сообщается в соцсетях автозаводцев.
ТорпедоПервая лига: таблица и календарь
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» утвердил Артема Горлова на посту главного тренера команды, сообщается в соцсетях автозаводцев.
Горлов исполнял обязанности главного тренера «Торпедо», выступающего в Первой лиге, с начала октября после увольнения испанского специалиста Пепа Клотета.
До этого российский специалист тренировал «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, красноярский «Енисей» и «Нижний Новгород».