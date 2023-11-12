Первая лига: расписание матчей 18-го тура сезона-2023/2024
Сегодня, 11 ноября, матчем между астраханским «Волгарём» и «Ленинградцем» стартует 18-й тур Мелбет Первой лиги.
Сегодня, 11 ноября, матчем между астраханским «Волгарём» и «Ленинградцем» стартует 18-й тур Мелбет Первой лиги.
Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
11 ноября, суббота.
16:00 мск. «Волгарь» (Астрахань) — «Ленинградец» (Ленинградская область).
12 ноября, воскресенье.
10:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Шинник» (Ярославль).
16:00 мск. «Динамо» (Махачкала) — «СКА-Хабаровск».
16:00 мск. «Тюмень» — «Кубань» (Краснодар).
17:00 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Алания» (Владикавказ).
17:00 мск. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Москва).
18:00 мск. «Химки» — «Акрон» (Тольятти).
19:00 мск. «Родина» (Москва) — «Черноморец» (Новороссийск).
13 ноября, понедельник.
18:30 мск. «Сокол» (Саратов) — «Арсенал» (Тула).