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Первая лига: расписание матчей 18-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 11 ноября, матчем между астраханским «Волгарём» и «Ленинградцем» стартует 18-й тур Мелбет Первой лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

11 ноября, суббота.

16:00 мск. «Волгарь» (Астрахань) — «Ленинградец» (Ленинградская область).

12 ноября, воскресенье.

10:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Шинник» (Ярославль).

16:00 мск. «Динамо» (Махачкала) — «СКА-Хабаровск».

16:00 мск. «Тюмень» — «Кубань» (Краснодар).

17:00 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Алания» (Владикавказ).

17:00 мск. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Москва).

18:00 мск. «Химки» — «Акрон» (Тольятти).

19:00 мск. «Родина» (Москва) — «Черноморец» (Новороссийск).

13 ноября, понедельник.

18:30 мск. «Сокол» (Саратов) — «Арсенал» (Тула).

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